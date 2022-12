Am Sonntagmorgen wird ein 21-jähriger Mann am Berliner Alexanderplatz von einer etwa zehn- bis 15-köpfigen Männergruppe verfolgt. In eine Seitenstraße attackiert die Gruppe ihn mit Tritten und Schlägen. Erst als Beobachter sich nähern, lassen die Angreifer von ihm ab.

Ein 21-Jähriger ist nahe des Alexanderplatzes in Berlin bei einem gewaltsamen Angriff schwer verletzt worden. Wie die Polizei unter Berufung auf Angaben eines Zeugen mitteilte, wurde der weglaufende junge Mann am frühen Sonntagmorgen von einer etwa zehn- bis 15-köpfigen Männergruppe in eine Seitenstraße verfolgt und dort mit Tritten und Schlägen attackiert. Er musste notoperiert werden.

Nach Angaben des Zeugen war bei mindestens einem der unbekannten Täter auch ein Messer in der Hand zu sehen. Die Angreifer entfernten sich, als der Beobachter sich näherte und helfen wollte. Der Verletzte wurde vor Ort von Polizisten und von Rettungskräften versorgt und kam in ein Krankenhaus.

Die Tat ereignete sich demnach gegen 04.00 Uhr morgens auf einem Parkplatz in einer Nebenstraße im unmittelbaren Umfeld des Alexanderplatzes. In der Gegend befinden sich unter anderem zahlreiche Hotels und Hostels. Weitere Angaben zum Geschehen und möglichen Hintergründen gibt es zunächst nicht. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

Einer der gefährlichsten Orte in Berlin

Laut dem Berliner Kurier gehört der Alexanderplatz zu den kriminalitätsbelasteten Orten in der Hauptstadt. Immer wieder kommt es dort zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. "Hier treffen Profis der Diebstahlsszene auf angetrunkene und aggressive Jugendgruppen sowie Obdachlose", bestätigen Ermittler der Berliner Zeitung. Der 20-jährige Johnny K. wurde 2012 von sechs jungen Männern zu Tode getreten und starb infolge eines Komas im Krankenhaus. 2014 wurde an der Karl-Liebknecht-Straße ein 30-Jähriger erstochen, 2018 zündeten zwei Männer am Fernsehturm die Kleider eines schlafenden Obdachlosen an.

Die Polizei erhöhte aufgrund der gehäuften Vorfälle bereits ihre Präsenz. Seit März 2018 gibt es einen Staatsanwalt, der speziell für Täter vom Alexanderplatz zuständig ist. Auch die Alex-Wache ist nun rund um die Uhr besetzt.