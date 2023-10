Seit Tagen ist die 15-jährige Lina im Elsass spurlos verschwunden. Nun konzentriert sich die Suche auf ein Haus im Nachbarort des Mädchens. Ein anderes Mädchen berichtet einheimischen Medien zufolge von mehreren beunruhigenden Begegnungen.

Mehr als eine Woche nach dem Verschwinden einer 15-Jährigen im Elsass haben die Fahnder ihre Ermittlungen auf ein Haus in einem Nachbarort konzentriert. Bereits am Freitag hatten Ermittler dort ein Auto untersucht, das dem Modell entspricht, das bei dem Fall möglicherweise eine Rolle spielt, wie die Zeitung "Les Dernières Nouvelles d'Alscace" berichtete.

Nachdem Spurenermittler am Samstag bereits bis zum Abend in dem Haus in Diespach im Einsatz waren, rückten am Sonntag Kriminalermittler einer Spezialeinheit aus dem Raum Paris an, wie die Zeitung und der Sender BFMTV vor Ort berichteten. In dem Haus soll ein alleinstehender Mann leben.

Lina kam nie in Straßburg an

Die 15-jährige Lina war am Samstag vergangener Woche auf dem drei Kilometer langen Fußweg zum Bahnhof von Saint-Blaise-la-Roche verschwunden. Die Jugendliche wollte nach Straßburg fahren, um ihren Freund zu sehen, kam dort aber nicht an. Zwei Zeugen sahen sie noch auf dem Weg zum Bahnhof. Die Ermittler wissen aber, dass sie nicht in den Zug eingestiegen ist. Etwa zur gleichen Zeit habe das Telefon der Vermissten aufgehört, Signale auszusenden. Eine unterwegs an ihren Freund gesendete Nachricht ist das letzte Lebenszeichen der 15-Jährigen.

Seitdem laufen umfangreiche Suchmaßnahmen, an denen sich auch rund 400 Anwohner beteiligten. Etliche Autos sowie mehrere Häuser wurden durchsucht, ebenso Container einer Müllkippe. Taucher der deutsch-französischen Wasserschutzpolizei suchten auch einen Teich ab. Bisher blieben jedoch alle Maßnahmen ohne Ergebnis.

Ein Mädchen, das im selben Dorf wohnt, sagte französischen Medienberichten zufolge, dass sie in der Woche vor Linas Verschwinden von einem aufdringlichen Mann angesprochen worden sei. Der Mann habe ein graues Auto gefahren und neben ihr angehalten und sie auch beobachtet, berichtete der Vater des Mädchens.