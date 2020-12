Das Unglück ereignete sich im Stadium Moustoir in bretonischen Lorient.

Ein schrecklicher Unfall überschattet den 16. Spieltag der französischen Ligue 1. Mitten auf dem Spielfeld des Stadions in Lorient wird ein Greenkeeper unter einer umstürzenden Beleuchtungsanlage begraben. Viele Spieler müssen das Unglück mit ansehen.

In Frankreich ist es nach dem Spiel der Ligue 1 zwischen dem FC Lorient und Stade Rennes (0:3) am Sonntagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Teil der Rasen-Beleuchtungsanlage stürzte auf einen Greenkepper, der nach Wiederbelebungsversuchen vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wo er seinen Verletzungen erlag.

Der dramatische Vorfall hatte sich wenige Minuten nach dem Spiel im Stadium Moustoir in Lorient in der Bretagne ereignet. Viele Spieler seien noch auf dem Feld gewesen, berichtet der Sender "Eurosport", Teamärzte hätten versucht, den Mann zu retten. Zwei weitere Greenkeper, die sich in unmittelbarer Nähe aufgehalten hätten, seien mit schweren Schocks im Krankenhaus behandelt worden.

Bei dem Unfalloper soll es sich um einen 38-jährigen Familienvater handeln. Er soll ehrenamtlich für den Fußballclub von Lorient gearbeitet haben. Die rollende Beleuchtungsanlage wird zur Rasenpflege eingesetzt. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt jetzt die Polizei.