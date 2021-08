Die kommende Woche bringt einen deutlichen Wetterumschwung: Nässe und Kälte ziehen übers Land und können örtlich für ordentlich Wirbel sorgen. In der zweiten Wochenhälfte kommt der Sommer langsam zurück. Das lässt auf einen warmen Wochenausklang hoffen.

Es ist wie so oft im Sommer 2021: Ein kurzes Auflodern und dann wird das Aufflackern des Sommers, das im Süden Deutschlands immerhin mal einige Tage Werte um die 30 Grad gebrachte hat, auch schon wieder beendet. Verantwortlich ist das Skandinavientief mit dem klangvollen Namen "Luciano", das mit seiner Kaltfront zum Wochenstart im Süden und insbesondere Richtung Alpen für eine durchaus brisante Unwetterlage sorgt.

Anschließend bläst dann ein herbstliches Lüftchen übers Land, das uns einen ersten Vorgeschmack auf die kältere Jahreszeit bringt. Bei einem starkem bis stürmischem Wind erleben wir am Dienstag direkt den Tiefpunkt der Wetterwoche mit nur noch 14 bis 21 Grad.

Ob Sie sich angesichts dieser Temperaturen lieber Werte wie derzeit am Mittelmeer wünschen? Die meisten von uns wohl eher nicht. In Spanien, dem aktuellen Hotspot Europas, gab es am Samstag beispielsweise erneute Hitzerekorde mit Spitzenwerten bis um die 47 Grad in der Region rund um Cordoba. Das reicht zwar nicht für den europäischen Hitzerekord, ist aber natürlich extrem heiß. Erst zur Mitte der Woche bekommt der Südwesten Europas einen "Temperatursturz" auf normalere Sommerwerte von um die 40 Grad.

Derweil nimmt die atlantische Hurrikansaison an Fahrt auf. Tropensturm "Grace" hat sich gebildet und wird am Dienstag leider auch das vom schweren Erdbeben getroffene Haiti überqueren. Die Hauptgefahr besteht im Regen. Verbreitet sind 100 bis 150, stellenweise auch bis zu 250 Liter pro Quadratmeter möglich.

Und damit nun zu unserem Wetter, bei dem zunächst einmal ebenfalls die Tiefdruckgebiete das Ruder übernehmen und für wechselhafte Aussichten sorgen.

Das Wetter am Montag: Kaltfront auf Südkurs

Björn Alexander

Die Sommergefühle sind vorbei. Tief "Luciano" lenkt auf der Rückseite mit seiner Kaltfront feuchtkühle Luft vom Nordatlantik nach Deutschland. Damit ist es am Montag vormittags in der Mitte noch oft trocken. Sonst sind Schauer, an der Nordsee und südlich der Donau auch teils kräftige Gewitter unterwegs. Nachmittags werden auch über der Mitte die Regengüsse häufiger. Vor allem ganz im Süden besteht hierbei auch Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Sturmböen. Bei einem frischen, an der Nordsee in Böen auch stürmischen Wind kühlt es auf 17 bis 23 Grad ab, höchstens in der Lausitz reicht es noch für 25 Grad.

Das Wetter am Dienstag: Tiefpunkt mit der Gefahr von Sturmböen

Der Tiefpunkt der Wetterwoche ist erreicht. Ein lebhafter Wind aus westlichen Richtungen weht übers Land und sorgt für Schauerwetter bei mageren Temperaturen von nur noch 14 bis 21 Grad. Zum Teil sind hierbei auch satte Sturmböen drin. Das gilt insbesondere im Norden und auf den Mittelgebirgen. Am windigsten ist es an der Küste und im Oberharz - stellenweise mit Windspitzen von um die 100km/h.

Das Wetter am Mittwoch und Donnerstag: Freundlicher, ruhiger und langsam wärmer

Am Mittwoch wird es zunächst im Osten, am Donnerstag auch im Süden freundlicher und ganz allmählich wieder etwas wärmer. So steigen die Quecksilbersäulen am Mittwoch auf 16 bis 22 und am Donnerstag auf 18 bis 24 Grad. Auch der kräftige Wind lässt immer mehr nach.

Das Wetter am Freitag und am Wochenende: Große Unsicherheiten bei den Prognosen

Zuletzt waren die Wettercomputer noch guter Dinge für ein Sommercomeback am Ende der Woche. Allerdings sehen die aktuellen Prognosen nicht mehr ganz so schön aus. Das liegt vor allem daran, dass sich einerseits vermehrt wieder Schauer und Gewitter in die Vorhersagen gemogelt haben. Zum anderen sind erneute Spitzenwerte bis 30 Grad mit den neusten Läufen der Wettermodelle unwahrscheinlicher geworden. Alles in allem liegen die Berechnungen für den Freitag derzeit bei 18 bis 25 Grad. Das Wochenende hat 20 bis 28 Grad im Petto; wobei der Samstag im Süden und Osten reichlich sonniges Sommerpotenzial haben dürfte. Am Sonntag könnte es dann generell wieder unbeständiger werden.