Zehn Tote in Australien Hochzeitgäste verunglücken auf Heimfahrt mit Bus

Rund 40 Gäste sitzen nach einer Hochzeitsfeier in Australien im Bus, als der schreckliche Unfall passiert. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte der Bus an einem Kreisverkehr um - mindestens zehn Menschen sterben, Dutzende müssen ins Krankenhaus geflogen werden. Der Busfahrer wurde festgenommen.

Bei einem Busunglück im Osten Australiens sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben in der Nacht zu Montag (Ortszeit) im Hunter Valley nahe der Küstenstadt Newcastle nördlich von Sydney. Der Bus mit rund 40 Insassen war auf dem Rückweg von einer Hochzeitsfeier und stürzte in einem Weinanbaugebiet an einem Kreisverkehr aus noch ungeklärten Gründen auf die Seite.

25 Verletzte seien mit Hubschraubern und Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zu befürchten sei, dass unter dem Bus noch weitere Opfer liegen.

Der 58 Jahre alte Busfahrer wurde festgenommen. Gegen ihn werde aufgrund konkreter Indizien ermittelt, sagte die Polizeisprecherin - Details nannte sie nicht. Die genaue Ursache und der Hergang des Unfalls ist auch Stunden später noch unklar. Der Bürgermeister der Nachbargemeinde Cessnock, Jay Suvaal, sagte dem Sender ABC, der Bus sei offenbar von einer Hochzeitsfeier auf einem nahegelegenen Weingut gekommen.

"Dass ein Freudentag mit solch einem niederschmetternden Verlust endet, ist schrecklich", schrieb Australiens Premierminister Anthony Albanese auf Twitter. Das Mitgefühl aller Australier gelte den Hinterbliebenen "dieser grausamen Bustragödie". Die Region Hunter ist mit ihren Weingütern, Buschland und Kängurus ein beliebtes Ziel für Touristen und Ausflügler.