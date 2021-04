Die Kurve der Neuinfektionen in Indien zeigt weiter steil nach oben. Erneut meldet das Land einen weltweiten Tages-Höchststand. Damit kamen in den vergangenen vier Tagen mehr als eine Million Neuinfektionen zusammen. Gleichzeitig mangelt es an medizinischer Versorgung.

Indien hat den zweiten Tag in Folge einen weltweiten Höchstwert an Neuinfektionen mit dem Coronavirus erreicht. In den vergangenen 24 Stunden wurden 332.730 Corona-Fälle erfasst - so viele wie in keinem anderen Land der Welt an einem Tag zuvor. Das geht aus Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums hervor. Zudem starben 2263 Menschen an oder mit Covid. Damit kamen in den vergangenen vier Tagen mehr als eine Million gemeldete Neuinfektionen zusammen.

In der größten Demokratie der Welt nehmen bekannte Corona-Fälle seit Wochen immer schneller zu. Vielen Krankenhäusern fehlen Betten, medizinischer Sauerstoff und antivirale Medikamente. Krankenhäuser bitten um Hilfe - genauso wie Angehörige schwerkranker Patientinnen und Patienten. In absoluten Zahlen hat Indien mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern mehr als 16 Millionen Infektionen erfasst.

Unterdessen sind bei einem Brand in einer Intensivstation in Indien mindestens 13 Corona-Patienten gestorben. Die Opferzahl dürfte sich noch erhöhen, sagte ein Feuerwehrmitarbeiter gegenüber Reportern. Das Feuer brach in der Nacht auf Freitag in einem vierstöckigen Krankenhaus in der Stadt Virar aus, wie der Krankenhauschef sagte. Was den Brand verursachte, ist bislang unklar.

Indien ist hinter den USA am härtesten von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Schuld daran dürfte eine verbreitete Sorglosigkeit sein. Es gab lange Massenveranstaltungen für anstehende Regionalwahlen und religiöse Feste, bei denen Menschen weder Masken trugen noch Abstand hielten. Auch Virusmutationen dürften eine Rolle spielen. Die indische Variante B.1.617 steht bei der Weltgesundheitsorganisation unter Beobachtung. Auch in Deutschland wurden bereits einige Infektionen mit dieser Variante registriert.