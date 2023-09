In Deutschlands kleinster Gemeinde leben neun Menschen

Dierfeld verteidig Titel In Deutschlands kleinster Gemeinde leben neun Menschen

Kleinste Gemeinde Deutschlands ist das rheinland-pfälzische Dierfeld in der Vulkaneifel.

Nicht einmal eine ganze Fußballmannschaft bekommen die Einwohner des rheinland-pfälzischen Dierfeld im Landkreis Bernkastel-Wittlich zusammen. Nur sieben Männern und zwei Frauen leben in dem Ort in der Vulkaneifel. Damit ist die Gemeinde – wie bereits im Vorjahr – die kleinste Deutschlands.

Mit nur neun Einwohnern ist das rheinland-pfälzische Dierfeld weiterhin die kleinste Gemeinde Deutschlands. Dort lebten zum Ende des vergangenen Jahres neun Einwohner, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Der Ort im Landkreis Bernkastel-Wittlich in der Vulkaneifel trug den Titel bereits im vorigen Jahr. Der Ort besteht aus sieben Männern und zwei Frauen. Acht Erwachsene und eine Person unter 15 Jahren leben in Dierfeld.

Dahinter folgten Wiedenborstel in Schleswig-Holstein mit zehn Einwohnern sowie die Minigemeinden Gröde auf der gleichnamigen ebenfalls zu Schleswig-Holstein gehörenden Hallig und Herbstmühle in Rheinland-Pfalz mit je elf Bewohnern, wie das Amt erklärte. Bis Ende 2020 war Gröde mit 11 Einwohnern noch die kleinste Gemeinde Deutschlands gewesen.

Am anderen Ende des Spektrums lagen wenig überraschend erneut Berlin und Hamburg. Die Hauptstadt ist nach wie vor die bevölkerungsreichste in Deutschland. Ende vergangenen Jahres zählte sie 3.755.251 Einwohner. Die zweitgrößte Gemeinde bezogen auf die Bevölkerungszahl war die Hansestadt Hamburg mit 1.892.122 Einwohnern.

Auch die Gemeinde mit der höchsten Bevölkerungsdichte Deutschlands hat sich 2022 nicht geändert: Mit 4868 Einwohnerinnen und Einwohner je Quadratkilometer lag München wie im Vorjahr auf Platz ein. Danach folgte die Gemeinde Ottobrunn im Münchner Umland mit 4289 Einwohnerinnen und Einwohnern je Quadratkilometer.

Im Vergleich dazu brachte es die 1,55 Quadratkilometer große Gemeinde Dierfeld mit ihren neun Einwohnern lediglich auf eine Bevölkerungsdichte von weniger als sechs Menschen je Quadratkilometer.

Roderich von Greve-Dierfeld ist parteilos und seit 2019 Ortsbürgermeister von Dierfeld. In der Mini-Kommune liegt zudem die Wahlbeteiligung ganz besonders hoch: "Wir haben meistens um die 90 Prozent und oft sogar auch 100 Prozent", so von Greve-Dierfeld.