Panorama

Vergnügungspark ohne Saft: In Disneyland stehen die Fahrgeschäfte still

Es ist der perfekte Ferienausflug für viele Familien. Zwischen den Jahren zieht es sie in Scharen nach Disneyland in Anaheim vor den Toren von Los Angeles, doch dann fahren die Karussells plötzlich nicht mehr.

Ein Stromausfall hat am Mittwoch dafür gesorgt, dass Dutzende Angebote des Disneyland-Vergnügungsparks in Kalifornien lahmgelegt waren. Das Malheur passierte ausgerechnete mitten in einer der geschäftigsten Wochen des Jahres.

Mehrere Attraktionen auf dem Gelände in Anaheim vor den Toren von Los Angeles standen am Mittwochvormittag (Ortszeit) still, wie eine Sprecherin mitteilte. Der Strom sei in den betroffenen Teilen des weihnachtlich dekorierten Parks - Toontown und Fantasyland - etwa eine Stunde später größtenteils wieder zurückgekehrt.

Besucher wurden aus den nicht mehr funktionierenden Fahrattraktionen geleitet. Posts in den sozialen Medien erwähnten zudem zeitweise feststeckende Fahrgäste. Tweets vom Park sprachen von einer geschäftigen Situation.

Besucher reagierten verärgert: "Wie kann Disneyland einen Stromausfall an einem Tag haben, an dem wir 124 Dollar für ein Hochsaison-Ticket bezahlen?", schrieb Sarah Mansoor auf Twitter - umgerechnet entspricht der Eintritt damit etwa 104 Euro. Besucher stellten Fotos von langen Warteschlangen während des Stromausfalls ins Internet. Disneyland selbst hatte wegen der Feiertage mit großem Andrang gerechnet und Besucher über Twitter aufgerufen, über die App des Parks vor Eintritt die Wartezeiten abzufragen.

Ein Problem mit einem Transformator hatte Medienberichten zufolge den Stromausfall ausgelöst. Der TV-Sender KTLA5 berichtete, Disneyland wolle in Einzelfällen prüfen, ob der Eintrittspreis erstattet werde. Der riesige Themenpark empfängt im Durchschnitt etwa 44.000 Besucher pro Tag, in der Ferienzeit sind es sogar noch mehr.

Quelle: n-tv.de