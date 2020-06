White fand zwischenzeitlich Unterschlupf in der Schweizer Botschaft in Teheran.

Ein Amerikaner wird während eines Besuchs im Iran festgenommen und zu zehn Jahren Haft verurteilt. Nach zwei Jahren wird er entlassen und darf zurück in seine Heimat. Nur einen Tag zuvor lässt die USA einen iranischen Wissenschaftler frei, dementiert aber einen Zusammenhang.

Ein im Iran zu zehn Jahren Haft verurteilter US-Bürger ist freigekommen und hat das Land verlassen dürfen. "Ich bin glücklich mitteilen zu können, dass der Albtraum vorbei ist und mein Sohn sich in Sicherheit auf dem Heimweg befindet", erklärte die Mutter des Navy-Veteranen Michael White.

Am Vortag war der 2016 in den USA festgenommene iranische Wissenschaftler Cyrus Asgari in seine Heimat zurückgekehrt. US-Vertreter haben bestritten, dass es eine Abmachung für einen Austausch der beiden Männer gab.

White war im Juli 2018 in der nordostiranischen Stadt Maschhad festgenommen worden, als er eine Frau besuchte, die er Berichten zufolge im Internet kennengelernt hatte. Im folgenden Jahr wurde der Mittvierziger schuldig gesprochen, das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, beleidigt und Teheran-feindliche Äußerungen im Internet veröffentlicht zu haben.

Schweizer Botschaft hilft aus

Im März wurde White dann angesichts der Coronavirus-Krise aus dem Gefängnis entlassen und in die Obhut der Schweizer Botschaft im Iran übergeben. Weil Washington und Teheran keine diplomatischen Beziehungen unterhalten, vertritt die Schweiz stellvertretend die US-Interessen im Iran. White durfte das Land zunächst aber nicht verlassen.

US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter, White befinde sich in einem Schweizer Flugzeug, das bereits den iranischen Luftraum verlassen habe. Er werde nach 683 Tagen Haft bald wieder zu seiner Familie stoßen. Trump dankte der Schweiz für ihre "großartige Unterstützung".

Der iranische Wissenschaftler Asgari war 2016 während eines akademischen Besuchs in den USA festgenommen worden. Ihm wurde der Diebstahl von Handelsgeheimnissen zur Last gelegt. Ein US-Gericht sprach ihn aber von den Vorwürfen frei.

Unter Präsident Trump haben sich die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran massiv verschlechtert. Trump stieg unter anderem einseitig aus dem internationalen Atomabkommen mit Teheran aus.