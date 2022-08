Noch ist nicht geklärt, was der Grund für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist. Einem Bericht zufolge mehren sich aber die Anzeichen, dass hochgiftige Stoffe für die Umweltkatastrophe verantwortlich sind. Schon bald werden neue Laborergebnisse erwartet.

Im Zusammenhang mit dem massiven Fischsterben in der Oder verdichten sich die Hinweise auf hochgiftige Stoffe im Wasser des Flusses. Einem Bericht des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) zufolge stellten Mitarbeiter des Landeslabors Berlin-Brandenburg in Wasserproben Quecksilber in hoher Konzentration fest. Indes weitete sich das Fischsterben weiter nach Norden aus. Die brandenburgischen Landkreise Uckermark und Barnim warnten vor Kontakt mit dem Wasser der Oder, solange die Ursachen unklar seien.

Dem RBB-Bericht zufolge ist noch nicht geklärt, ob das Quecksilber die Ursache für das Fischsterben ist. Allerdings sollen die gemessenen Werte der Substanz so hoch gewesen sein, dass das Testergebnis nicht darstellbar sei und die Testung wiederholt werden müsse. Das brandenburgische Umweltministerium teilte unter Berufung auf erste Laboruntersuchungen mit, es zeichne sich ab, dass ein "noch unbekannter, hochtoxischer Stoff" die Oder durchlaufe.

In den vergangenen Tagen waren entlang des Grenzflusses auf deutscher Seite mehrere Tonnen toter Fische aus dem Wasser geholt worden. Fischer sammelten massenweise Kadaver entlang des Ufers ein. Betroffen sind mehrere Regionen in Brandenburg mit Oder-Abschnitten - von der Stadt Frankfurt (Oder) bis in den Kreis Uckermark. Vorwürfe gibt es gegen Verantwortliche in Polen, wo es offenbar einen Vorfall in einer Chemieanlage gegeben hatte. Umweltverbände sprachen von einer ökologischen Katastrophe.

Die These, dass zu wenig Sauerstoff die Ursache für das Fischsterben sein könnte, habe die Kreisverwaltung im Kreis Märkisch-Oderland von Anfang an verworfen. "Mittlerweile wissen wir das auch", sagte der Leiter der Umweltverwaltung, Gregor Beyer, im RBB-Inforadio. "Wir haben, völlig ungewöhnlich, sogar mehr Sauerstoff in der Oder."

Menschen sollen Kontakt mit Oder-Wasser vermeiden

An diesem Freitag werden weitere Labor-Ergebnisse erwartet: Das brandenburgische Landesumweltamt lässt Wasserproben auswerten, aber auch tote Fische werden untersucht. Die Bevölkerung wird weiter aufgerufen, den Kontakt mit dem Wasser aus der Oder zu meiden.

Der brandenburgische Umweltminister Axel Vogel äußerte Kritik an fehlenden Informationen der polnischen Behörden und bat um Aufklärung. "Man muss festhalten, dass die Meldeketten zwischen der polnischen und der deutschen Seite in diesem Fall nicht funktioniert haben", sagte er. Unbestätigten Berichten zufolge hatte es am 27. oder 28. Juli im polnischen Opole bei einem Unfall eine Freisetzung von Chemikalien gegeben.

Das Fischsterben in der Oder ist nach Angaben der polnischen Umweltschutzbehörde wahrscheinlich von einer Wasserverschmutzung durch die Industrie ausgelöst worden. Mit Drohnenüberflügen sollen potenzielle Verschmutzungsquellen aufgespürt werden. Man untersuche, um welche Substanz es sich handele und wer sie wo in die Oder eingeleitet habe, sagte die stellvertretende Leiterin der Behörde, Magda Gosk.