Vermisstes Kleinflugzeug: Jagdpächter findet Wrack im Wald

Das am Freitag auf der Strecke von Osnabrück nach Braunschweig verschwundene Flugzeug ist abgestürzt. Nach intensiver Suche meldet die Polizei den Fund des Wracks. Der 78-jährige Pilot kann nur noch tot geborgen werden.

Mehr als 24 Stunden suchten Rettungskräfte in Niedersachsen nach einem verschollenen Kleinflugzeug, nun die traurige Gewissheit: Die im Weserbergland vermisste Maschine ist gefunden worden, der Pilot ist tot.

"Leider haben wir eine traurige Mitteilung", meldete ein Polizeisprecher per Twitter. Das abgestürzte Flugzeug sei in einem Waldgebiet am Höhenzug Ithkopf bei Coppenbrügge entdeckt worden. Bei dem 78 Jahre alten Piloten habe nur noch der Tod festgestellt werden können. "Ein Jagdpächter hat das Flugzeug gefunden", berichtete der Polizeisprecher.

Der 78 Jahre alte Pilot war am Freitag um 12.15 Uhr in Osnabrück gestartet und wurde etwa eine Stunde später in Braunschweig erwartet - dort aber kam er nicht an. "Kurz vor 13.00 Uhr brach der Funkkontakt zum Piloten ab, und das Flugzeug verschwand vom Radarschirm", erklärte der Sprecher. Rund 400 Einsatzkräfte waren den Tag über im Einsatz.

Die umfangreiche Suchaktion von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Rettungsdienst und Polizei war bereits am Freitag angelaufen. Die Rettungskräfte sprachen von "schwierigen Suchbedingungen" in den schneebedeckten Waldgebieten. In dem schwer zugänglichen Gelände waren auch Suchhunde und Hubschrauber im Einsatz.

