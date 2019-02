Was würden Sie tun, wenn Sie in einem Wald von einem Puma angegriffen werden würden? Wegrennen? Ein Jogger im US-Bundesstaat Colorado setzt da lieber auf Selbstverteidigung - und rückt dem Berglöwen mit seinen bloßen Händen zu Leibe.

Ein Jogger, der im Horsetooth Mountain Open Space Park in Colorado unterwegs war, hat einen angreifenden Puma mit seinen bloßen Händen erwürgt. Er selbst überlebte die Raubtier-Attacke mit einigen Verletzungen, wie verschiedene US-Medien berichten.

Der Mann joggte in Colorado alleine durch den Wald, als ihn ein Puma von hinten angreift. Doch statt um sein Leben zu rennen, nimmt es der Mann mit dem gefährlichen Tier auf. Dabei wehrt er sich mit den Händen gegen das fast 40 Kilogramm schwere Raubtier und erwürgt es am Ende mit seinen bloßen Händen. Er selbst kommt mit Verletzungen davon.

Raubtier unterliegt im Kampf

Der Park wird nach der Attacke von den Behörden aufgrund "erhöhter Puma-Aktivitäten" für die Öffentlichkeit gesperrt. Er soll erst Ende der Woche wieder geöffnet werden.

Derweil sind auch die Park-Behörden über die Kraft des Joggers erstaunt. "Der Jogger hat alles getan, um sein Leben zu retten. Im Fall eines Puma-Angriffs braucht man tatsächlich alle Kraft, um sich gegen ihn zu wehren - genau wie es dieser Mann getan hat", erklärt Mark Leslie, Manager der Colorado Parks and Wildlife.

Begegnungen zwischen Menschen und Pumas sind in Nordamerika sehr selten, denn normalerweise meiden Berglöwen Menschen. Die Rangers mutmaßen, dass bei dem Tier der Jagdinstinkt ausgelöst wurde. In den vergangenen 30 Jahren wurden drei Menschen durch Puma-Angriffe in Colorado getötet.