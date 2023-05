Bei einem Bootsausflug auf einem hessischen Badesee springen zwei Jugendliche ins Wasser und gehen unter. Nach stundenlanger Suche werden ein Junge und ein Mädchen geborgen, doch für die beiden kommt jede Hilfe zu spät.

Bei einem tragischen Badeunfall sind in Hessen zwei Jugendliche ertrunken. Nach Angaben der Polizei waren am Samstagnachmittag mehrere Jugendliche mit einem Boot auf dem Breitenbacher See bei Bebra unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge begaben sich ein 13-jähriger Junge und ein 15-jähriges Mädchen ins Wasser. Aus noch unbekannter Ursache gerieten beide unter die Wasseroberfläche und waren nicht mehr auffindbar.

Laut Polizei informierten Zeugen gegen 17.45 Uhr die Einsatzleitstelle über einen Badeunfall mit zwei vermissten Personen. Feuer, DLRG, Polizei und weitere Rettungskräfte begannen den Angaben zufolge umgehend mit der intensiven Suche nach den vermissten Jugendlichen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Die beiden Vermissten wurden schließlich im See gefunden und geborgen. Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod der beiden Jugendlichen feststellen.

Die genauen Umstände des Unglücks seien noch unklar und Bestandteil weiterer Ermittlungen. "Momentan muss jedoch von einem tragischen Badeunglück ausgegangen werden", erklärte die Polizei.

66-Jähriger in Mecklenburg-Vorpommern ertrunken

Nach einem Badeunfall im Useriner See war erst am Donnerstag ein 66 Jahre alter Urlauber gestorben. Wie die Polizei in Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern mitteilte, hätten Zeugen den Mann am Donnerstagabend erst schwimmend im Wasser gesehen. Plötzlich sei er untergegangen und nicht mehr aufgetaucht.

Die Zeugen hätten sofort die Rettungsleitstelle informiert und mit ersten Rettungsmaßnahmen begonnen. Die Feuerwehr sei mit einem Rettungsboot im Einsatz gewesen und habe den leblosen Mann bergen können. Trotz langer Reanimation vor Ort und im Krankenhaus sei der 66-Jährige, ein Urlauber aus Schleswig-Holstein, in der Klinik gestorben. Die Polizei hat keine Hinweise auf eine Straftat. Sie leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Der Useriner See gehört zur Mecklenburgischen Seenplatte.