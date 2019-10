In Großbritannien soll der 19-jährige Samuel Potter in das Rugbyteam seiner Uni aufgenommen werden. Das Aufnahmeritual der Uni-Sportler wird ihm allerdings zum Verhängnis. Am Morgen nach der Team-Party ist Samuel tot.

Ein 19-Jähriger ist im britischen Gloucester bei einem Aufnahmeritual seiner Rugby-Mannschaft ums Leben gekommen. Samuel Potter starb an einer tödlichen Alkoholvergiftung, wie mehrere britische Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichten. Der erfolgreiche Rugbyspieler wollte im Uni-Team eigentlich seine sportliche Karriere vorantreiben. Doch dazu wird es nicht mehr kommen.

Laut "Daily Mail" soll der 19-Jährige im Mai dieses Jahres eine Party besucht haben, auf der er von seinen Kollegen ins Team aufgenommen werden sollte. Das Trinkspiel unter Sportkollegen geriet jedoch außer Kontrolle. Bei der Party wurden offenbar hochprozentige alkoholische Getränke ausgeschenkt, die ältere Rugbyspieler gemixt haben sollen.

Nach Angaben des Gloucestershire Court soll es sich um Studenten aus dem dritten und vierten Jahr handeln. Der Rechtsmediziner bestätigte der Familie, was sie bereits vermutete: Der angehende Uni-Sportler starb durch eine Alkoholvergiftung. Potter war am Morgen nach der Party tot in seiner Wohnung gefunden worden. Was genau bei der Studentenparty geschah, wird derzeit noch ermittelt. Um eine Anklage vorzubereiten, müssen noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden.

Die Mutter des Toten verlangt Aufklärung - auch zum Schutz Anderer: "Wir wollen wissen, wie es zu der Situation gekommen und was genau geschehen ist, damit so etwas nie wieder passieren wird", erklärte Lindsey Potter gegenüber dem "Telegraph".