St. John's auf Neufundland. Hier legte das Mutterschiff der "Titan" am Sonntag ab.

Das verunglückte Tauchboot "Titan" wird kanadische Behörden noch länger beschäftigten. Sie sollen die Umstände der Implosion untersuchen. Strafrechtliche Fragen bleiben bei den Ermittlungen aber außen vor.

Nach der Implosion des Tauchboots "Titan" nahe dem "Titanic"-Wrack hat Kanada Ermittlungen angekündigt. Dabei sollten die "Umstände" beim Einsatz des Tauchboots untersucht werden, erklärte die kanadische Verkehrssicherheitsbehörde. Die "Titan" war von einem unter kanadischer Flagge fahrenden Mutterschiff an ihren Einsatzort nahe dem "Titanic"-Wrack gebracht worden, daher ist Kanada für die Ermittlungen zuständig.

Die Verkehrssicherheitsbehörde ist routinemäßig für die Untersuchung von Flug-, Bahn-, Schiffs- und Pipelineunglücken zuständig, Ziel ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit. Sie führt dagegen keine straf- oder zivilrechtlichen Ermittlungen. Die Behörde entsandte nach eigenen Angaben Ermittler nach St. John's auf der kanadischen Insel Neufundland, von wo aus das "Titan"-Mutterschiff "Polar Prince" in See gestochen war. Diese sollten dort Informationen sammeln und Zeugen befragen. In den kommenden Tagen sollten Aktivitäten mit anderen beteiligten Stellen koordiniert werden, hieß es weiter.

Mehrere Schwachstellen könnten zu Implosion geführt haben

Nach dem Verschwinden der "Titan" am Sonntag hatte die US-Küstenwache mit Hilfe vor allem von kanadischen Kräften rund 700 Kilometer südlich der kanadischen Insel Neufundland eine großangelegte Suche gestartet. Gerade einmal knapp 500 Meter vom Bug des "Titanic"-Wracks entfernt wurden Trümmer des Gefährts entdeckt. Damit war klar: Die fünf Insassen, unter ihnen Oceangate-Chef Stockton Rush, waren tot. Alles deutet darauf hin, dass der Rumpf des Boots dem enormen Wasserdruck nachgegeben hat und implodiert ist. Die "Titanic" liegt in rund 3800 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund. Der Luxusdampfer war im Jahr 1912 untergegangen.

Nach Angaben verschiedener Experten hatten die Entwickler und Betreiber des Tauchboots anerkannte Standards umgangen und Warnungen missachtet. Medienberichten zufolge warnte schon 2018 ein Brief der Organisation Marine Technology Society (MTS) vor dem experimentellen Charakter des touristischen Angebots, und dass die Fahrten in einer Katastrophe enden könnten. Der britische frühere U-Boot-Kapitän Ryan Ramsay hatte der Nachrichtenagentur PA gesagt, womöglich sei die Luke, die von außen mit 17 Schrauben verschlossen werden musste, defekt gewesen. Eine andere Möglichkeit sei, dass es zuvor einen Defekt im Druckkörper selbst gegeben habe.