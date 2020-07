Rund ein Viertel aller Deutschen sind Mitglied in der katholischen Kirche - Tendenz sinkend. Doch nicht nur die Gemeinden schrumpfen. Einem Bericht zufolge wird es in diesem Jahr nur sehr wenige Priesterweihen geben. Und so gibt es einmal mehr laute Überlegungen über Frauen hinter dem Altar.

In diesem Jahr gibt es einem Zeitungsbericht zufolge erneut nur sehr wenige katholische Priesterweihen in Deutschland. In allen 27 Bistümern würden 2020 insgesamt nur 57 Männer zum Priester geweiht, meldet die "Augsburger Allgemeine" unter Berufung auf eine eigene Erhebung. Dem Blatt zufolge ist dies die zweitniedrigste Zahl in der Geschichte der Bundesrepublik, nachdem es den bislang tiefsten Stand 2019 mit 55 katholischen Neupriesterweihen gegeben habe.

In den vergangenen 20 Jahren sei die Zahl damit um 64 Prozent zurückgegangen. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) zeigte sich alarmiert. "Im vergangenen Jahr kam auf elf ausscheidende Priester eine Neuweihe - wenn man das weiter rechnet, sieht man, in welche Katastrophe das münden wird", sagte ZDK-Präsident Thomas Sternberg der Zeitung. "Wir bräuchten 200 oder 300 Priesterneuweihen jedes Jahr - doch davon sind wir ganz weit entfernt."

Sternberg forderte, das Priesteramt auch für Frauen und verheiratete Männer zu öffnen. "Wir brauchen (...) auf Dauer auch das Frauenpriestertum und der Beruf selbst muss wieder attraktiver werden", sagte er dem Blatt. Indes treten auch immer mehr Menschen in Deutschland aus der katholischen Kirche aus.

Vergangenes Jahr waren es bei den Katholiken 272.771 Austritte - 26 Prozent mehr als 2018 und die bisher höchste Zahl überhaupt. Insgesamt gibt es in Deutschland noch 22,6 Millionen Katholiken, hatte die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) Ende Juni in Bonn mitgeteilt.

Auch die evangelische Kirche leidet unter Mitgliederschwund. Im vergangenen Jahr traten etwa 270.000 Protestanten aus der Kirche aus, das waren rund 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Laut der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) leben hierzulande 20,7 Millionen Protestanten.