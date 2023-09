Eingesperrt in Wohnung

Eingesperrt in Wohnung Katze ernährt sich zwei Monate von totem Besitzer Artikel anhören

Weil sie ihren Nachbarn längere Zeit nicht gesehen haben, verständigen Anwohner in Cuxhaven die Polizei. Beim Öffnen der Wohnung entdecken Beamte den Leichnam des Mannes neben seiner Katze. Um nicht zu verhungern, machte sich das Tier über den Verstorbenen her.

Eine Hauskatze in Niedersachsen soll Medienberichten zufolge über Wochen mit ihrem toten Besitzer in der Wohnung eingesperrt gewesen sein. Um zu überleben, ernährte sich die Katze von dem Leichnam, wie das Tierheim Cuxhaven den "Cuxhavener Nachrichten" erzählte.

Nach Angaben der "Bild"-Zeitung meldeten sich die Nachbarn des Katzenbesitzers Mitte September bei der Polizei, da sie den 43-Jährigen längere Zeit nicht gesehen hatten. Mit einem Zweitschlüssel seien die alarmierten Beamten dann in die Wohnung gekommen und hätten die Leiche des Mannes gefunden. Eine Todesursache konnte nicht mehr festgestellt werden. Allerdings schließt die Polizei eine Fremdeinwirkung aus.

Die Katze sei "in einem erbärmlichen Zustand" ins Tierheim gekommen, sagte Birgit Block vom Tierheim-Verein den "Cuxhavener Nachrichten". Das Tier "musste erstmal entgiften und ankommen" und sei zunächst vom Tierarzt betreut worden. In den ersten Tagen habe sich die Katze ständig unter einem Kissen versteckt. Mittlerweile gehe es ihr aber wieder besser. "Es ist ein Wunder, dass sie so lange durchgehalten hat. Wir sind sehr glücklich darüber, dass der Schutzengel sie nicht im Stich gelassen hat."

Einsätze wie dieser seien für Tierschutzorganisationen nicht ungewöhnliches. "Für viele Menschen aber schon", betonte Block gegenüber der Zeitung. "In den ersten Tagen streunern die Tiere um dich herum, irgendwann sehen die Tiere dich nur noch als Nahrung an." Aufgrund des Überlebensdrangs habe sich die Katze von dem Körper des Toten ernährt. "Ansonsten wäre sie verhungert", so Block. Es werde noch eine Weile dauern, bis die Katze für ein neues Zuhause bereit sei. "Unsere Tierpfleger kümmern sich sehr liebevoll um diese fast vergessene Samtpfote", bekräftigte Block.