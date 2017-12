Panorama

"Ich werde euch alle töten": Kinder sterben bei Hausbrand in Manchester

Noch weiß eine sechsfache Mutter aus Manchester nicht, dass drei ihrer Kinder tot sind. Sie wurden bei einem Hausbrand getötet, bei dem die Mutter schwer verletzt wurde. Vorsätzlich sollen Unbekannte Benzin in den Kamin gegossen haben.

"Ich werde euch alle töten", sollen die mutmaßlichen Mörder dreier Kinder aus Manchester geschrien haben, bevor sie das Haus der Familie in Brand steckten. Nachbarn hörten am Montagmorgen gegen fünf Uhr "grauenhafte" Schreie und alarmierten die Feuerwehr, berichteten britische Medien. Die Einsatzkräfte konnten die dreijährige Lia und Mutter Michelle aus dem brennenden Haus retten. Der 16 Jahre alte Kyle floh aus einem Fenster. Er hatte noch versucht, in das Haus zu gelangen und seine Geschwister zu retten.

"Ich habe versucht, die Haustür zu öffnen und ein Fenster zu zerschlagen, aber wegen der Flammen und des Rauchs konnte ich nicht hinein", sagte Kyle den "Manchester Evening News". Sein Zwillingsbruder konnte ebenfalls aus dem Haus fliehen. Ihre drei Geschwister Demi, 14 Jahre alt, Brandon, acht Jahre alt und die ein Jahr jüngere Lacie starben.

Mutter Michelle wurde in ein Krankenhaus gebracht und kämpft dort um ihr Leben. Bisher konnte ihr noch nicht mitgeteilt werden, dass drei ihrer insgesamt sechs Kinder bei dem Feuer ums Leben kamen. Auch die dreijährige Lia ist noch in einem kritischen Zustand. Die Nichte der Familie teilte bei Facebook mit, dass Lia noch immer auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen sei, ihr Herz aber schlage.

Die Polizei konnte inzwischen mehrere Verdächtige festnehmen. Drei Männer im Alter von 18 bis 23 Jahre und eine 20-jährige Frau stehen unter Mordverdacht. Die mutmaßlichen Täter sollen Benzin in den Kamin des Familienhauses gegossen und dieses angezündet haben. Der Stiefvater der Kinder soll gehört haben, wie jemand an die Tür klopfte und anschließend auf das Dach des Hauses stieg. Er überlebte die Tragödie.

Nachbarn berichten, dass Michelle häufiger Streit mit ihren Ex-Partnern gehabt haben soll. Auch kurz vor der Tat soll sie sich mit einem Mann gestritten und sogar die Polizei alarmiert haben. Die Beamten nahmen Aussagen auf, ergriffen aber keine weiteren Maßnahmen. Die Polizei bestätigte gegenüber "The Sun" frühere Vorfälle in dem Haus.

