Während eines Schneesturms in Alaska verlieren vier Jungen die Orientierung und finden den Weg zurück in ihr Dorf nicht mehr. Eine in den Schnee gebuddelte Höhle rettet ihnen am Ende das Leben.

Ein Schneesturm tobt in Alaska - und mittendrin vier kleine Kinder, die den Weg zurück nach Hause nicht finden. Dank ihres Einfallsreichtums und Zusammenhalts haben vier Brüder und Cousins im Alter zwischen 2 und 14 Jahren aber sogar eine Nacht in der Kälte überlebt. Sie gruben eine Höhle in den Schnee und konnten am nächsten Tag mit Erfrierungen an den Händen gerettet werden.

Der siebenjährige Ethan Camille war in der vergangenen Woche laut CNN mit seinen Cousins im Alter von 14, 8 und 2 Jahren mit einem Schneemobil in der Nähe des Dorfes Nunam Iqua an der Westküste Alaskas unterwegs. Als plötzlich ein Schneesturm aufzog, verloren die vier demnach die Orientierung und fanden in der ländlich geprägten Gegend nicht den Weg in ihr Dorf zurück.

"Als Erstes haben wir versucht, einen Weg zurück nach Hause zu finden", sagte Ethan nach seiner Rettung im Alaska Native Medical Center zum lokalen Fernsehsender KTVA. "Dann ist uns aber kalt geworden. Also haben wir versucht, eine Höhle zu graben und dort zu schlafen." Das Ziel der größeren Jungen war es demnach, den zweijährigen Trey zu beschützen. "Sie wollten ihn bis zum Ende beschützen", sagte Ethans Mutter Irene Camille. Ethan sei deshalb an den Rand der Höhle gekrochen, um im geschützten Inneren Platz für das Kleinkind zu machen. "Sie haben ihre Gesundheit und alles, was sie hatten, geopfert."

Erfrierungen an den Fingern

Am Ende überlebten alle Kinder - sie wurden am nächsten Tag etwa 20 Kilometer von Nunam Iqua entfernt gefunden. "Die Leute haben gebrüllt und geklatscht und geschrien, nachdem sie gerettet wurden", sagte Ethans Mutter Irene. "Sie sind meine Babys. Ich möchte nicht, dass irgendjemandem das zustößt, was sie durchmachen mussten."

Die Kinder hatten laut CNN zwar an das Winterwetter angepasste Kleidung getragen, die Nacht in der Kälte hinterließ trotzdem ihre Spuren. Ethan muss wegen Erfrierungen an den Fingern im Krankenhaus behandelt werden, auch sein 14-jähriger Cousin Christopher ist im Krankenhaus. Die anderen Jungen sind wieder zu Hause bei ihrer Familie.