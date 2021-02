Für Gesche Joost sind das digitale Leben und der Glauben eine Selbstverständlichkeit. Die KI-Forscherin ist Digitalisierungs-Beauftragte der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Im ntv-Podcast "So techt Deutschland" plädiert sie für eine moderne Ansprache.

Die Digitalisierung hat Gesche Joost seit den 90er Jahren geprägt. Damals hat die KI-Forscherin und Design-Professorin für verschiedene Firmen erste Webseiten erstellt. Digitalisierung sei seitdem ihr "Leitmotiv in der politischen Arbeit, in meinem Forschungslabor, als auch für die evangelische Kirche", sagt Joost im ntv-Podcast "So techt Deutschland".

Sie ist überzeugt, dass die Digitalisierung der Kirche helfen kann. Dafür müsse jedoch eine andere und frischere Ansprache der Zielgruppe her - wie bei der Klimabewegung Fridays for Future: "In der Kirche gibt es dieses Thema schon ewig", sagt die Digital-Expertin. Da gehe es dann aber um "Schöpfung bewahren".

Gesche Jost ist Digitalisierungs-Beauftragte bei der Evangelischen Kirche.

"Wenn ich meinen Studierenden sagen würde: Kommt ihr zu einem Seminar, wo draufsteht 'Schöpfung bewahren'? Da kann man sich vorstellen, wer da kommt: Niemand", ist Joost überzeugt. Nur eine Predigt ins Netz stellen, könne es nicht sein. "Der Begriff der Nächstenliebe ist ein ganz spannender", sagt sie. Der sei aber "altbacken" und kaum einer benutze ihn heute noch.

Das Thema Nächstenliebe in das digitale Zeitalter zu übersetzen, ist Gesche Joost ein wichtiges Anliegen. Vor allem Hassbotschaften und digitale Ungleichheit seien Ausdruck einer Ungerechtigkeit im Internetzeitalter. Hier könne die Kirche etwas bieten: "Türen öffnen, dass viele profitieren können und überhaupt vorkommen bei dem, was wir Digitalisierung nennen", sagt die Digital-Expertin.

Gesche Joost ist aber nicht nur für die digitale Kirche unterwegs. An der Universität der Künste in Berlin entwirft sie mit den Studierenden smarte Kleidungsstücke: Digitale Jacken, Hosen oder andere Utensilien, die eine Interaktion zwischen Trägern und digitaler Technik ermöglichen. Der Weg auf die Straße sei aber noch weit, erzählt die Design-Forscherin. Als Digital-Expertin interessiert sie sich vor allem für die perfekte Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Was sie von der Corona-Warn-App hält, erzählt Gesche Joost in der neuen Folge von "So techt Deutschland".

