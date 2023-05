In der Region Emilia-Romagna kämpfen zurzeit Tausende Menschen gegen Schlammmassen, die die jüngsten Hochwasser in ihre Häuser gespült haben. Um auf die Umweltkatastrophe aufmerksam zu machen, protestiert die Letzte Generation in Rom.

Klimaaktivisten der Gruppe Ultima Generazione (Letzte Generation) haben sich vor einem Parlamentsgebäude in Rom mit Schlamm übergossen und damit auf die Überschwemmungen in Italien als Folge des Klimawandels hingewiesen. "Das ist der Schlamm der Emilia!", rief eine von zwei Frauen, die sich vor dem Eingang des Senats aus großen Plastikflaschen braune Flüssigkeit über den Kopf und die nackten Oberkörper geschüttet hatten.

In der Region Emilia-Romagna sind Tausende Einwohner und Helfer im Einsatz, um Schlamm und Matsch der jüngsten Hochwasser aus den Häuser zu entfernen. Die Aktion richtete sich auch gegen Ignazio La Russa, den Präsidenten des Senats, der kleineren von zwei Parlamentskammern.

Der Politiker der ultrarechten Fratelli d'Italia hatte jüngst gesagt, die Aktivisten sollten lieber in das Überschwemmungsgebiet fahren und dort bei den Aufräumarbeiten helfen, statt zu protestieren. Dies sei ein "propagandistischer Versuch, jenen die Schuld zuzuschieben, die ernsthafte Politik verlangen, damit sich solche Tragödien nicht wiederholen", hieß es in einer Mitteilung von Ultima Generazione.

Neben den zwei Frauen mit den Kanistern voller Schlamm spritzten andere Mitglieder der Gruppe Wasser gegen die Fassade des Palazzo Madama, in dem der Senat sitzt. Die Aktivisten wurden von Sicherheitsleuten und Polizisten nach wenigen Momenten abgeführt.

Erst kürzlich sind Klimaaktivisten der Letzten Generation in Rom in den berühmten Trevi-Brunnen gestiegen und haben schwarze Flüssigkeit in das Wasser gekippt. Mit ihrer Aktion an dem bei Touristen beliebten Ort im Zentrum der italienischen Hauptstadt forderten die Mitglieder der Gruppe ein sofortiges Ende der öffentlichen Subventionen für alle fossilen Brennstoffe. Der Trevi-Brunnen ist der größte Brunnen Roms und zudem einer der bekanntesten der Welt.