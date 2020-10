Der 11.11. ist Kölnern eigentlich heilig: Zum traditionellen Start in die Karnevalssaison wird auf engem Raum getrunken, gesungen und gefeiert. Angesichts der Infektionslage fällt das dieses Mal aus. Damit niemand in Versuchung gerät, legt Oberbürgermeisterin Reker die Stadt kurzerhand trocken.

Am 11.11., dem traditionellen Starttermin zum rheinischen Karneval, soll es in Köln ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum geben. Die Corona-Pandemie mache das unumgänglich, sagte die parteilose Oberbürgermeisterin Henriette Reker. "Deswegen werden wir neben den bereits bestehenden Kontaktbeschränkungen und Sperrzeiten zusätzlich am 11.11. ganztägig und auf dem gesamten Stadtgebiet ein Alkoholkonsumverbot und ein Alkoholverkaufsverbot außerhalb von Gaststätten erlassen", sagte Reker.

"Bleiben Sie zuhause", forderte Reker. (Foto: dpa)

Der traditionelle Karnevalsauftakt müsse in diesem Jahr aufgrund der Pandemie leider ausfallen. "Wir alle müssen auf das Feiern am 11.11. verzichten", sagte Reker bei einer Pressekonferenz im Historischen Rathaus in Köln. "Diesmal wird nicht gefeiert, diesmal wird nicht gesungen, diesmal wird nicht geschunkelt, diesmal wird nicht getanzt. Diesmal gibt es keinen 11.11. Es ist in diesem Jahr nur ein Tag im Kalender wie jeder andere auch." An die Bürger appellierte sie: "Bleibt bitte alle zu Hause. Feiert auch zu Hause nicht." Sie fügte hinzu: "Wir wollen die Hochburg der Jecken sein und nicht die Hochburg der Infektionen."

Mit einer Werbekampagne unter dem Motto "Diesmal nicht" wirbt die Stadt ab sofort dafür, die Karnevalsfeiern im November zu unterlassen. An der Kampagne mit Plakaten und Werbespots beteiligen sich auch Kölner Prominente wie die Schauspielerin Janine Kunze, der Fernsehmoderator Guido Cantz und die Karnevalsband "Lupo". Bereits im September wurden nach einem Treffen der Karnevalsvereine mit der Landesregierung traditionelle Veranstaltungen wie große Sitzungen, Partys oder Umzüge wegen der Corona-Pandemie abgesagt. In Köln lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei fast 182.