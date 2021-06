Lauterbach für Reiseverbot von Briten in EU

"Embargo wäre ratsam" Lauterbach für Reiseverbot von Briten in EU

Trotz voranschreitender Impfkampagne ist die Delta-Variante in Großbritannien weiter auf dem Vormarsch. Gesundheitspolitiker Lauterbach spricht sich daher für ein Einreiseverbot von britischen Bürgern in die EU aus. Zumindest eine Quarantäne sei notwenig, um die Mutante einzudämmen, so der SPD-Politiker.

Wegen der angespannten Corona-Lage in Großbritannien hat SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ein Reiseverbot für Briten in der Europäischen Union gefordert. "Es ist komplett unverständlich, warum es keine harten EU-weiten Einreisebeschränkungen für Reisende aus Großbritannien gibt", sagte Lauterbach der "Bild"-Zeitung. "Angesichts der dramatischen Corona-Entwicklung im Vereinten Königreich mitten in der Hauptreisesaison wäre ein Reise-Embargo aus dem Vereinigten Königreich nach Europa ratsam."

Der SPD-Politiker plädierte zumindest aber für eine "zehntägige Quarantäne mit ersten Test nach fünf Tagen für Briten in allen EU-Ländern". Es könne nicht sein, dass "in der letzten Phase vor der Impfung noch ganz Europa im Urlaub der Delta-Variante aus England ausgesetzt wird".

In Großbritannien grassiert trotz einer erfolgreich voranschreitenden Impfkampagne die besonders ansteckende Delta-Variante. Die erstmals in Indien nachgewiesene Variante wird als 40 bis 60 Prozent ansteckender eingeschätzt als die zuerst in Großbritannien identifizierte Alpha-Variante.

Der britische Verkehrsminister Grant Shapps rechnet momentan allerdings nicht mit einem Einreiseverbot für britische Staatsbürger in die EU. "Ich glaube nicht, dass es eine EU-weite Politik geben wird, sagte der Minister dem Sender Times Radio. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt, für eine einheitliche Regelung in der EU zu werben. Unterstützt wurde sie dabei vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Aktuell hat die deutsche Bundesregierung Großbritannien - ebenso wie 13 weitere Länder - als Virusvariantengebiet eingestuft. Das bedeutet, dass nur deutsche Staatsangehörige oder Menschen mit Wohnsitz in Deutschland aus Großbritannien einreisen dürfen. Sie müssen sich dann für 14 Tage in Quarantäne begeben. Eine Möglichkeit, sich frei zu testen, gibt es nicht.