Am Freitagabend liefern sich in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße zwei Autofahrer ein Rennen - und bringen dabei einen Unbeteiligten in starke Bedrängnis. Einen 19-Jährigen kann die Polizei ermitteln, vom zweiten Fahrer fehlt allerdings jede Spur.

Halsbrecherische Szenen auf der Autobahn A65: Zwei Fahrer veranstalteten auf der Autobahn in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße am Freitagabend ein lebensgefährliches illegales Autorennen, wie die dortige Polizei mitteilte. Zeitweilig befanden sich auf der zweispurigen Autobahn drei Fahrzeuge nebeneinander - der Mercedes und der Jaguar der beiden illegalen Rennfahrer sowie ein unbeteiligter Pkw, der durch das Rennen in gefährliche Bedrängnis geraten war.

Die beiden Rennfahrer hätten dann plötzlich "ohne einen erkennbaren Grund bis zum vollständigen Stillstand" abgebremst, teilte die Polizei weiter mit. "Hierdurch bedingt mussten die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge stark abbremsen." Darauf hätten sich die beiden Fahrer laut Augenzeugen "ein Zeichen gegeben und schließlich ihre hochmotorisierten Fahrzeuge stark beschleunigt". Diese Aktion hätten sie dann noch zwei weitere Mal wiederholt.

Der 19-jährige Fahrer des Jaguars konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndung gestellt werden. Ihm wurde der Führerschein entzogen. Von dem Mercedes-Fahrer fehlt bislang jede Spur. Die Polizeidirektion Neustadt an der Weinstraße sucht nun nach weiteren Augenzeugen.