Mehr als 5000 Lehrer-Teams mit ihren innovativen Unterrichtskonzepten werden für den Deutschen Lehrerpreis 2019 vorgeschlagen. Die Preisträger überzeugen die Jury schließlich mit einem Konzept, das die bisherige Auffassung von Unterricht auf den Kopf stellt.

Der Deutsche Lehrerpreis 2019 geht an das Lernbüro digital-kooperativ aus Bayern. Die beiden Realschullehrer Sebastian Schmidt und Ferdinand Stipberger erstellen im Fach Mathematik zwei- bis zehnminütige Erklärvideos, die bei Youtube hochgeladen werden. Diese Videos sehen die Schüler dann als Hausaufgabe an. So werden sie an neue Themen herangeführt und können sich Sachverhalte immer wieder erklären lassen. Im Unterricht ist dann mehr Zeit, zu üben und sich individueller um Probleme einzelner Schüler zu kümmern.

Platz zwei geht an das Projekt "Fußabdruck auf dem Planeten" des Berufsschullehrers Jan Meiners aus dem niedersächsischen Bad Zwischenahn. Seine Unterrichtseinheit zeigt die unmittelbaren wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Folgen, die jeder Kauf nach sich zieht. Den dritten Platz vergab die Jury an das Oskar-Maria-Graf-Gymnasium im bayrischen Neufahrn, wo in dem Projekt "Schüler als Prosumer" digitale Lern-Arrangements die Schüler gleichzeitig zu kritischen Konsumenten digitaler Produkte und kreativen Produzenten medialer Inhalte machen.

Anerkennung für Engagement

Aus ganz Deutschland wurden 16 Lehrerinnen und Lehrer sowie sechs Lehrkräfte-Teams aus insgesamt zehn Bundesländern für ihr herausragendes pädagogisches Engagement beziehungsweise ihre innovativen Unterrichtsprojekte ausgezeichnet. In der Wettbewerbsrunde 2019 gingen je sechs Auszeichnungen nach Nordrhein-Westfalen, vier nach Baden-Württemberg, je zwei nach Bayern, Hessen, in das Saarland und nach Sachsen-Anhalt sowie jeweils eine nach Berlin, Hamburg, Niedersachsen und Thüringen.

Der Deutsche Lehrerpreis zeichnet jährlich neue Unterrichtsideen aus und prämiert besonders engagierte Lehrkräfte. 5.400 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte beteiligten sich am Wettbewerb 2019. Der Preis wird von der Vodafone Stiftung Deutschland und dem Deutschen Philologenverband vergeben.