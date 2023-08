In der Corona-Zeit schottet sich Nordkorea komplett ab, Linienflüge in andere asiatische Staaten werden gestrichen. Drei Jahre später erwarten Reporter in China wieder den ersten geplanten Linienflug aus Pjöngjang - der Flieger kommt allerdings nie an.

Der aus Nordkorea geplante erste Linienflug seit über drei Jahren ist am Montag kurzerhand wieder annulliert worden. Der erste Flug aus Pjöngjang seit der Corona-Pandemie sollte am Vormittag in der chinesischen Hauptstadt Peking landen, knapp zwei Stunden nach der geplanten Ankunft wurde er dann aber als gecancelt angezeigt. Medienvertreter, die am Flughafen auf die Ankunft des Flugs der nationalen nordkoreanischen Airline Air Koryo warteten, zogen enttäuscht wieder ab.

Das ohnehin isolierte Land hatte sich im Zuge der Corona-Pandemie Anfang 2020 nahezu komplett abgeschottet. Nun sollte der erste Flug aber wieder ein paar der wenigen internationalen Reisenden nach China bringen. Air Koryo gab nach Angaben des Flughafens Peking keinen Grund für den gestrichenen Flug an. Auch auf Anfrage reagierte die Fluggesellschaft nicht und deren Niederlassung in Peking war geschlossen.

Das chinesische Außenministerium erklärte zu dem gestrichenen Flug lediglich, China habe die erforderliche Genehmigung für die Wiederaufnahme der Flüge zwischen Peking und Pjöngjang für diesen Sommer und Herbst erteilt. Die auf Nachrichten zu Nordkorea spezialisierte Website "NK News" berichtete unterdessen, am Freitag sowie am kommenden Montag seien Flüge von Air Koryo zwischen Pjöngjang und Wladiwostok in Russland geplant.

AFP-Reporter, die am Montagnachmittag an die verriegelten Glastüren des Büros von Air Koryo in Peking klopften, schreckten einen Mann auf, der in dem abgedunkelten Raum auf dem Sofa döste. Ein zweiter Mann, der die Tür öffnete, antwortete auf die Fragen von AFP wiederholt mit den Worten: "Wir wissen es nicht." Man solle sich an die "Arbeiterzeitung" der in Nordkorea herrschenden Partei der Arbeit wenden.

Ausreise nur mit Sondergenehmigung

Letzte Woche erlaubte Pjöngjang einer Delegation von Sportlern die Teilnahme an einem Taekwondo-Wettbewerb in Kasachstan. Die Nachrichtenagenturen Yonhap und Kyodo berichteten, dass eine Gruppe von Personen, bei denen es sich vermutlich um nordkoreanische Sportler handelte, am vergangenen Mittwoch die Landgrenze nach China überquert hatte, bevor sie nach Peking weiterreiste und dann nach Zentralasien flog.

Das für die Beziehungen zu Nordkorea zuständige Vereinigungsministerium in Seoul sagte, es sei "absolut nichts bekannt", was die Annullierung des Fluges betreffe. "Es gibt verschiedene Anzeichen dafür, dass Nordkorea seine Grenzen wieder öffnet", sagte ein Beamter. "Es ist jedoch schwer zu sagen, ob es sich um eine vollständige Öffnung der Grenze oder um eine begrenzte und kontrollierte Öffnung handelt", hieß es weiter.