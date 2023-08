Die USA und Südkorea wollen an diesem Montag ein großes Militärmanöver starten. Schon vorab kommt mutmaßlich die Reaktion aus Nordkorea: Die staatliche Nachrichtenagentur veröffentlicht Bilder, die zeigen sollen, wie Machthaber Kim Jong Un einem Raketentest beiwohnt.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat beim Besuch einer Marine-Einheit einen Test zum Abschuss von Marschflugkörpern überwacht. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA, ohne das Datum des Besuchs des Machthabers zu nennen. Beobachter sehen den Test als Reaktion auf gemeinsame Militärübungen von Südkorea und den USA.

An diesem Montag soll das elftägige große Sommermanöver "Ulchi Freedom Shield" (UFS) der beiden Länder beginnen. Zweck der Übungen soll sein, die Verteidigung und Reaktionsfähigkeit der Allianz zu stärken. Nordkorea wirft den beiden Ländern regelmäßig vor, mit ihren Übungen einen Angriff vorzubereiten - was von Seoul und Washington bestritten wird.

Nordkorea ist durch UN-Beschlüsse die Erprobung von ballistischen Raketen verboten, die - je nach Bauart - auch atomare Sprengköpfe tragen können. Tests von Marschflugkörpern unterliegen nicht den Sanktionen gegen Pjöngjang. Solche Waffen können aber ebenfalls für den Einsatz nuklearer Gefechtsköpfe genutzt werden. Nordkorea hat nach einer beispiellosen Raketentestserie im vergangenen Jahr auch dieses Jahr wieder mehrfach Raketen und Lenkflugkörper getestet.

Zuletzt kündigten die USA auch an, ihre Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich mit Südkorea und Japan zu verstärken. "Dazu gehören auch jährliche Militärübungen in mehreren Bereichen", sagte US-Präsident Joe Biden am vergangenen Freitag nach einem Gipfeltreffen mit Japans Regierungschef Fumio Kishida und dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol in Camp David an. Die Kooperation im Verteidigungsbereich solle auf ein "noch nie da gewesenes Niveau" gebracht werden. Man wolle auch mit Blick auf Nordkorea die Zusammenarbeit im Bereich Abwehr ballistischer Raketen ausbauen, so Biden.