In einem Zoo in Sydney entwischen fünf Löwen aus ihrem Gehege. Die in Alarmbereitschaft versetzten Mitarbeiter handeln schnell und richtig. Dennoch bleibt eine große Frage ungeklärt.

In einem Zoo in der australischen Metropole Sydney haben fünf Löwen für mächtigen Wirbel gesorgt. Begleitet von Alarmsirenen suchten Polizei und Pfleger im Taronga-Zoo am Morgen nach den ausgebüxten Raubkatzen. Weil ihr Verschwinden früh auffiel, gerieten keine Tierfreunde in Gefahr. Der beliebte Zoo war zu diesem Zeitpunkt noch für Besucher geschlossen.

Mehr zum Thema Der Tag Drei Löwenbabys in australischem Zoo geboren

Auch die Löwen wurden schnell gefunden, weit gekommen sind sie nicht. Wie Zoodirektor Simon Duffy erleichtert mitteilte, wurden die Raubtiere nach kurzer Zeit in einem kleinen abgezäunten Bereich neben ihrem Hauptgehege gefunden. Die Zoomitarbeiter hätten rasch gehandelt, daher sei die Situation innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle gewesen. Vier der Löwen kehrten demnach ruhig in die Anlage zurück. Ein Jungtier sei nach einer Betäubung nun "wach und wohlauf".

Auch wenn der Tumult ein glimpfliches Ende fand, bleibt die große Frage ungeklärt: Wie konnten die Raubtiere aus ihrem gesicherten Heim ausbrechen? Eine Untersuchung soll das nun klären. Der Taronga-Zoo bleibt dennoch geöffnet. Nur die Löwen kriegen die Besucher vorerst nicht zu Gesicht, das Gehege bleibt bis zum Ende der Untersuchung geschlossen.