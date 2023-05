Traurige Nachricht für den Nürnberger Tierpark: Vergangene Woche bringt Löwin Aarany vier Jungtiere zur Welt. Ein Löwenbaby stirbt kurz nach der Geburt, die drei anderen verspeist die Mutter. Laut dem Zoo ist das Verhalten nicht ungewöhnlich.

Die in der vergangenen Woche im Nürnberger Tierpark zur Welt gekommenen Löwen-Jungtiere sind tot. Das gab der Zoo in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach hatte das Weibchen Aarany am 12. Mai vier Jungen geworfen. Ein erster Junglöwe sei bereits wenige Stunden nach der Geburt gestorben. Wahrscheinlich sei die Lunge des Tieres noch nicht vollständig entfaltet gewesen. Anzeichen auf eine Infektion wurden nicht festgestellt, teilte der Tierpark mit.

Kurz darauf habe Aarany die drei übrigen Jungtiere aufgefressen. Das Verhalten sei für Löwen nicht ungewöhnlich, sagte Zootierarzt Hermann Will laut Mitteilung. "Bei ihrem ersten Wurf ist eine Löwin noch unerfahren. Sie muss erst lernen, wie man Jungtiere großzieht. Deshalb kommt es öfter vor, dass bei Erstgebärenden die Aufzucht nicht klappt."

Weibchen Aarany hatte sich dem Tierpark zufolge Ende Januar mit dem Männchen Kiron gepaart. Beide gehören zur Unterart der asiatischen Löwen (Panthera leo persica), die auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere steht. In freier Wildbahn kommen Asiatische Löwen nur noch in einem Nationalpark in Indien vor, dort leben etwa 630 Exemplare. Reservepopulationen in Zoos spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle, so der Tierpark. Aus diesem Grund hoffe man in Nürnberg weiterhin, dass es in Zukunft doch noch mit Nachwuchs klappt.

Aarany wurde nach Angaben des Tierparks 2016 im dänischen Zoo Aalborg geboren und siedelte 2018 nach Nürnberg über. Männchen Kiron kam 2018 in Frankfurt zur Welt und lebt seit dem vergangenen Jahr in der fränkischen Stadt.