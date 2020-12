Müde, mit Husten und schmerzenden Muskeln wendet sich Frankreichs Präsident Macron an die Öffentlichkeit. Er hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Einen Tag später kommt die Entwarnung - Macrons Zustand sei stabil. Gesund ist der vergleichsweise junge Präsidenten aber nicht.

Der Gesundheitszustand des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron ist nach Angaben des Elyséepalasts stabil. Der 42-Jährige war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Untersuchungsergebnisse seien beruhigend, hieß es. Macron weise immer noch die Corona-Symptome Husten, Muskelschmerzen und Müdigkeit auf.

Am Freitag hatte Macron in einem via Twitter verbreiteten Video mitgeteilt, dass es ihm gut gehe, er aber an den Krankheitszeichen Kopfschmerzen, Husten und Müdigkeit leide. In dem Video hatte Macron seinen Landsleuten versprochen, sie täglich über den Verlauf seiner Krankheit zu informieren.

Am Donnerstag hatte das Präsidialamt mitgeteilt, dass der 42-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Der Staatschef isolierte sich daraufhin in der Präsidentenresidenz La Laterne am Rande des Schlossparks von Versailles. Seine 67-jährige Frau Brigitte blieb im Pariser Élysée-Palast in Quarantäne.

Die Regierung geht davon aus, dass sich Macron beim EU-Gipfel Ende der vergangenen Woche angesteckt haben könnte. Wegen der Vielzahl seiner Kontakte ist dies jedoch unmöglich nachweisbar. Nach Bekanntwerden von Macrons positivem Testergebnis hatten sich am Donnerstag eine Reihe von Spitzenpolitikern aus Frankreich und der EU vorsorglich in Quarantäne begeben - darunter der spanische Regierungschef Pedro Sánchez und EU-Ratspräsident Charles Michel.

Frankreich gehört zu den europäischen Ländern, die stark von der Covid-19-Pandemie betroffen sind. Die nationale Gesundheitsbehörde in Paris stellte zuletzt "eine Zunahme der Verbreitung des Virus" fest, nachdem die Corona-Zahlen zunächst stagniert hatten. Allein am Freitag wurden binnen 24 Stunden 15.674 Neuinfektionen registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus überschritt am Freitagabend die Schwelle von 60.000, wie die Behörde mitteilte.