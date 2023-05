Der Hauptverdächtige im Fall Maddie, Christian B. , sitzt als verurteilter Sexualstraftäter hinter Gittern. Dort hat er sich offenbar zur Aufgabe gemacht, mehrere Briefe zu schreiben, in denen er seine Unschuld beteuert - und einen tiefen Einblick in seine Gedankenwelt gibt.

Der Hauptverdächtige im Fall der vermissten Madeleine McCann hat eine Reihe von Briefen geschrieben, um die Welt davon zu überzeugen, dass er nichts mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Das berichtet das britische Newsportal Daily Mail. Der Verdacht der Polizei gegen den verurteilten Kindersexualstraftäter Christian B. soll sich diese Woche erhärtet haben, als die Beamten einer neuen Spur an einem Stausee nachgingen, an dem er sich zum Zeitpunkt ihres Verschwindens vor 16 Jahren aufhielt.

Dem Bericht zufolge wurde ein Brief nur wenige Tage vor Beginn der Suchaktion am Stausee Barragem do Arade in der Nähe von Silves verschickt. Der saubere, mit Bleistift geschriebene Brief gibt einen tiefen Einblick in die Gedankenwelt des verurteilten Vergewaltigers B. und zeigt eine Besessenheit, die Behörden und die Öffentlichkeit über die Medien davon zu überzeugen, dass er an der Entführung von Maddie unschuldig ist. Die Ermittler, die gegen B. ermitteln, bestehen jedoch darauf, dass sie "konkrete Beweise" dafür haben, dass Madeleine tot ist - und dass er sie getötet hat.

Die Ermittlungen spricht er in einem Brief vom Mai an und schreibt: "Sie können sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn die ganze Welt glaubt, dass Sie ein Kindermörder sind, und Sie sind es nicht". B. scheint außerdem zu glauben, dass er nie vor einen Richter treten wird und sagt: "Mir wurde vor langer Zeit gesagt, dass die Staatsanwaltschaft den Fall Maddie einstellt, weil es nicht den geringsten Beweis gibt. Es wird nie einen Prozess geben." Die Staatsanwälte würden der Öffentlichkeit nichts sagen, weil sie die Akten B's Anwälten geben müssten - und die würden viel Material enthalten, das seine Unschuld bestätigen würde.

"Ermittler, der in einen Schwerverbrecher verliebt ist"

Das Hauptthema seiner Briefe - die alle in nahezu perfektem Englisch und mit Bleistift verfasst sind - ist, dass er von den Staatsanwälten "verfolgt" wird, und er beschuldigt die Ermittler sogar, ihn "zurechtzubiegen". In einem Brief sagt B., dass Polizei und Staatsanwaltschaft "versuchen, ein Monster zu schaffen", um "abzulenken und die Leute glauben zu lassen, dass ich der Richtige bin".

Im letzten Brief macht B., der 2026 entlassen werden soll, auch aufsehenerregende sexuelle Anschuldigungen über wichtige Mitglieder des Ermittlerteams, die nicht wiederholt werden können, da sie ein juristisches Nachspiel haben könnten, berichtet die Daily Mail weiter. In Anspielung auf seine Behauptungen schreibt er: "Ich meine einen schwulen Ermittler, der in einen Schwerverbrecher verliebt ist. Ungeheuerlich. Haben Sie schon einmal gehört, dass ein Jäger seine Beute xxxkt?'

Dann beklagt sich B. über den psychologischen Kampf, den er durchmacht, und fügt hinzu: "Die Folter, die ich durchmache, ist der beste Beweis, den ich haben kann. Wenn mir früher jemand so etwas gesagt hätte, hätte ich gesagt: 'Nein, das glaube ich dir nicht. Wir sind hier in Deutschland und nicht in Pakistan." Er sei zudem nicht in der Lage zu sagen, "wie ich wirklich behandelt werde, weil ich nicht die richtigen Worte dafür finde". Alles geschehe auf Anweisung des BKA.

B. malt unter Brief ein Bild

Mit einem Seitenhieb auf die Ermittler fügt er hinzu: "Sie werden nie verstehen, dass die Idee, die sie hatten, brillant war - ich sagte bereits, dass Hollywood es nicht besser machen könnte - aber sie haben den falschen Hauptdarsteller gewählt - mich." Er sei sich fast sicher, dass andere Personen in seiner Situation, unter all dem Druck, den Beleidigungen und den Drohungen, schon vor langer Zeit kapituliert hätten. "Sie hätten gefragt, wo sie das Todesurteil unterschreiben können. Aber ich nicht. Ich bin zäh wie ein alter Stiefel."

B. wettert immer wieder darüber, dass er vom BKA zum Sündenbock gemacht wird: "Wie ich Ihnen bereits gesagt habe. Die Verantwortlichen sind nicht stark genug, um die Fehler zuzugeben, die sie im Fall Maddie gemacht haben. Also versuchen sie verzweifelt, mich anderer seltsamer Dinge zu beschuldigen. Es spielt keine Rolle, dass ich ein völlig anderes Aussehen habe, als die Opfer behaupten. Ich würde wirklich gerne wissen, was sie ihnen erzählen, um sie davon zu überzeugen, dass ich es trotzdem war."

Zum Schluss seines letzten Briefes sagt B. trotzig: "Ich schreibe dies ohne Selbstmitleid und mein Selbstvertrauen und meine Selbstbeherrschung waren nie auf einem höheren Niveau. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Kopf hoch! Es werden bessere Tage kommen." Der vierseitige Brief endet mit der Zeichnung eines Gänseblümchens, dessen Blütenblätter gepflückt werden, um das die Worte "nicht schuldig" und "schuldig" kreisen. Daneben steht als Überschrift: "Der Frühling kommt...".

Graphologin sieht Schuldgefühle in Briefen

In dem vorherigen Brief, den die Daily Mail einige Wochen zuvor von B. erhalten hatte, beklagte er sich darüber, dass er während seiner Haftstrafe im Gefängnis von Oldenburg in Norddeutschland schlechter behandelt wurde als der gefürchtete Nazi-Kriegsverbrecher Joseph Goebbels. Er beschrieb demnach, wie ihm seine "Rechte als Häftling" gegenüber Besuchern von außen vorenthalten wurden, weil die Behörden befürchteten, dass er durch den Kontakt mit anderen Menschen "sexuelle Befriedigung" erlangen würde - und er infolgedessen in Einzelhaft gehalten wurde.

Die Graphologin Tracey Trussell, die das jüngste Schreiben und die anderen Briefe untersucht hatte, die er in den letzten zwei Jahren verschickt hat, sagte, die Briefe zeigten, dass B. "verzerrt und verblendet" sei und seine "Ansichten konstant und unveränderlich" seien.

Trussel sagte, seine Briefe deuteten auf jemanden hin, der "befehlen und kontrollieren" wolle, und sie fügte hinzu, dass der "lange, ausgedehnte Endstrich auf dem liegenden Buchstaben S symbolisch für jemanden sei, der unter Schuldgefühlen leide". Unabhängig von der Wahrheit habe er das Bedürfnis, sein Ego ständig zu befriedigen, und sein oberstes Ziel sei es, irgendeine Art von Anerkennung zu bekommen.