Glaube versetzt vielleicht Berge: Mädchen wünscht sich Niere für Bruder

Zu Weihnachten sind die Wünsche oft groß und auch teuer. Manchmal erreicht den Weihnachtsmann aber auch ein Wunschzettel, der zeigt, dass es den Kindern keineswegs nur um sich selbst geht.

Überall werden in diesen Tagen Wunschzettel geschrieben. Auf manchen wird detailliert teure Unterhaltungselektronik beschrieben, auf anderen stehen vielleicht Klassiker wie eine Puppe oder ein Kaufladen.

Die kleine Kaitlyn auf dem US-Bundesstaat North Carolina hat einen sehr viel schlichteren Wunsch. Sie hinterließ in einem Weihnachtsmann-Briefkasten eines großen Heimwerkermarktes einen Wunschzettel, auf dem stand: "Manche glauben vielleicht nicht an dich. Aber ich tue es. Eine Sache, die ich wirklich zu Weihnachten möchte, ist, dass mein großer Bruder eine Nierentransplantation bekommt. Bitte", schrieb das kleine Mädchen mit grünem, blauem und violettem Buntstift.

Leider ist Kaitlyns Zutrauen in den Weihnachtsmann tatsächlich so groß, dass sie keine weiteren Angaben zu ihrer Familie hinterlassen hat. Lediglich ein angefügtes "FL" deutet darauf hin, dass sie aus dem Bundesstaat Florida kommt. Der Markt würde allerdings gern helfen und postete Kaitlyns Wunschzettel deshalb bei Facebook.

Shelly Thomas, die Managerin des Heimwerkermarktes berichtet, dass Kinder an jedem Tag zwischen 50 und 60 Briefen an den Weihnachtsmann einwerfen. Die Mitarbeiter lesen jeden einzelnen. Thomas zufolge zeigt der Brief sehr deutlich, woran Kinder wirklich denken. "Sie denken an andere, es geht ihnen nicht nur um sich selbst." Sie würde die Familie gern finden und unterstützen. Oder wenigstens die Aufmerksamkeit auf Organspenden lenken. Auch das wäre ein schöner Effekt von Kaitlyns Brief, so Thomas.

Quelle: n-tv.de