Denaro war im Januar dieses Jahres nach 30 Jahren auf der Flucht in einer Privatklinik in Palermo verhaftet worden.

Er tötet zwei italienische Richter und deren Familie bei Bombenanschlägen. Danach liefert sich Mafia-Boss Matteo Messina über 30 Jahre lang eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Gefasst wird er erst vor einem Jahr. Nun geht es mit der Gesundheit des Kriminellen rapide bergab.

Der wegen der Ermordung von zwei Richtern zu lebenslanger Haft verurteilte Mafia-Boss Matteo Messina Denaro, der auch mit seiner jahrzehntelangen Flucht für Furore sorgte, liegt italienischen Medienberichten zufolge in einem "unwiederbringlichen Koma". Demnach haben die Ärzte die Ernährung des berüchtigten Kriminellen eingestellt. Der 61-Jährige habe im Vorfeld verfügt, nicht wiederbelebt zu werden. Sein Gesundheitszustand hat sich demnach in den vergangenen Tagen zunehmend verschlechtert.

Italiens meistgesuchter Mafia-Boss war im Januar nach 30 Jahren auf der Flucht in einer Privatklinik in Palermo verhaftet worden. Er hatte die Klinik damals unter falschem Namen wegen einer Darmkrebserkrankung aufgesucht und war dabei gefasst worden.

Der 1993 untergetauchte Boss der sizilianischen Costa Nostra galt als Nachfolger der in Haft gestorbenen historischen "Paten" Bernardo Provenzano und Totò Riin und wurde zwei Mal in Abwesenheit wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, unter anderem wegen der Ermordung der Anti-Mafia-Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino.

Bombenanschläge auf zwei Richter

Im Mai 1992 hatte eine gewaltige Explosion eine Autobahn bei Palermo erschüttert. Die Explosion war so heftig, dass das Nationale Institut für Geophysik, das normalerweise den Ätna überwacht, die Erschütterung aufzeichnete. Bei dem Anschlag wurden der auf Mafia-Fälle spezialisierte Richter Giovanni Falcone, seine Frau und drei Begleiter getötet. Zwei Monate später wurde der Richter Paolo Borsellino zusammen mit fünf Mitgliedern seiner Eskorte bei einem Bombenanschlag getötet.

Neben den Attentaten auf die Richter wurde ihm unter anderem eine Mitwirkung an Mafia-Anschlägen in Rom, Mailand und Florenz im Jahr 1993 zur Last gelegt, bei denen insgesamt zehn Menschen getötet wurden. Danach war Messina Denaro untergetaucht.