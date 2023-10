In Illinois kommt es zu einem brutalen Angriff auf zwei Menschen. In einem Mietshaus sticht der Vermieter auf eine Mieterin und ein Kind ein. Die Frau überlebt, der sechsjährige Junge stirbt. Die Polizei geht von einem Hassverbrechen gegen Muslime aus. Auch der US-Präsident äußert sich zu dem Fall.

Aus mutmaßlich islamfeindlichen Motiven hat ein Mann in den USA bei einem Messerangriff auf zwei Menschen ein sechsjähriges Kind getötet. Den Ermittlern zufolge wurden "beide Opfer dieses brutalen Angriffs von dem Verdächtigen ins Visier genommen", "weil sie Muslime" seien, erklärte das Büro des Sheriffs von Will County im US-Bundesstaat Illinois. Der Verdächtige sei unter anderem wegen Mordes und zweifachen Hassverbrechens angeklagt worden.

Die Polizei stellte zudem eine Verbindung der Tat zu den Ereignissen im Nahen Osten her. Die beiden Menschen seien angegriffen worden, weil "der Konflikt zwischen der Hamas und den Israelis" andauere, erklärte das Sheriff-Büro mit Blick auf den Krieg in Israel nach dem Hamas-Angriff vor mehr als einer Woche. Der Polizei zufolge ereignete sich der Angriff in einem Mietshaus rund 60 Kilometer westlich von Chicago. Bei dem mutmaßlichen Täter handelte es sich demnach um den Vermieter der Frau. Der 71-jährige Joseph Czuba stach offenbar am Samstag mehrfach mit einem Messer auf eine in dem Haus wohnende Mieterin und das Kind ein.

Biden betet für die Genesung der Frau

Der 32-Jährigen gelang es, die Polizei zu rufen, während sie sich gegen den Vermieter wehrte. Der schwer verletzte sechsjährige Junge starb später im Krankenhaus. Die Frau, mutmaßlich die Mutter des Jungen, werde den "abscheulichen" Angriff voraussichtlich überleben, erklärte die Polizei. Weitere Details zu den Opfern oder Informationen zu ihrer Nationalität gab das Sheriff-Büro nicht an. Das Chicagoer Büro der muslimischen Bürgerrechtsorganisation CAIR hingegen beschrieb das Kind als palästinensisch-amerikanisch. Der Organisation zufolge rief der Verdächtige bei dem Angriff "Ihr Muslime müsst sterben".

US-Präsident Joe Biden verurteilte den tödlichen Messerangriff scharf. Dieser "schreckliche Akt des Hasses" habe "in Amerika keinen Platz", erklärte Biden. Die Attacke stehe "im Widerspruch zu unseren Grundwerten: Freiheit von Angst für die Art und Weise, wie wir beten, was wir glauben und wer wir sind". Er bete für die Genesung der verletzten Frau.

Die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hatte am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel gestartet. Sie feuerte Tausende Raketen ab und drang mit Hunderten Kämpfern nach Israel ein. Hamas-Terroristen richteten in mehreren Orten in Südisrael ein Blutbad an und verschleppten Menschen in den Gazastreifen, darunter auch mehrere US-Bürger.