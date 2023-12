Mann ersticht in New York vier Familienmitglieder

Ein Mann in New York ersticht vier Menschen mit einem Steakmesser. Auch ein elfjähriges Mädchen und ein zwölfjähriger Junge sind unter den Opfern. Eine Cousine des Angreifers ruft die Polizei. Der Täter wird gestellt und getötet. Das Motiv scheint ein Familienstreit gewesen zu sein.

In der US-Millionenmetropole New York hat ein Mann vier Familienmitglieder erstochen und zudem zwei Polizisten verletzt. Zwei Polizisten hätten den 38-jährigen mutmaßlichen Täter am Sonntagmorgen in einem Haus im Viertel Far Rockaway im New Yorker Stadtbezirk Queens angetroffen, nachdem eine Cousine die Polizei alarmiert habe, erklärte der Leiter der New Yorker Polizeibehörde (NYPD), Jeffrey Maddrey. Daraufhin sei der Mann mit einem Steakmesser auf die Polizisten losgegangen, woraufhin einer der beiden ihn erschossen habe.

Das Tatmotiv müsse noch geklärt werden, es gebe jedoch Hinweise auf eine häusliche Auseinandersetzung. Am Tatort hätten die Polizisten vor dem Haus ein schwer verletztes elfjähriges Kind aufgefunden. Es sei trotz rascher Einlieferung ins Krankenhaus gestorben.

Im Haus selbst habe zunächst Feuer gebrannt, erklärte die Polizei weiter. Nachdem die Polizei es betreten habe, habe sie die Leichen der drei weiteren Opfer entdeckt: eine 44-jährige Frau, einen Mann in seinen 30ern sowie ein zwölfjähriges Kind. Eine 61-jährige Frau habe schwere Stichverletzungen erlitten und werde im Krankenhaus behandelt.

Teenager wählte Notruf

Die Polizei habe von einem mit dem mutmaßlichen Täter verwandten Mädchen im Teenageralter den Anruf bekommen, hieß es. Sie habe am Telefon nach Hilfe gebeten und gesagt, ihr Cousin bringe Familienmitglieder um, berichtete die "New York Daily News". Als die Beamten am Tatort eintrafen, habe der Täter versucht, mit Gepäck das Haus zu verlassen. Nachdem die Polizisten den Mann mit Fragen konfrontiert hätten, sei der Mann unvermittelt mit einem Messer auf die beiden Cops losgegangen und habe auch sie verletzt, teilte Maddrey auf einer Pressekonferenz weiter mit.

Einer der beiden sei im Hals- und Brustbereich, der andere am Kopf verletzt worden. Ein 28-jähriger Polizist habe schließlich auf den Mann geschossen. Er sei wenig später in einem Krankenhaus gestorben. Direkt vor dem Haus fanden die Beamten die Leiche eines Kindes. Drei weitere Opfer seien im Haus entdeckt worden.

Die beiden verletzten Beamten sind laut Polizei im Krankenhaus und nicht in Lebensgefahr. Die Tat ereignete sich im Stadtteil Far Rockaway, südlich vom Flughafen John F. Kennedy - etwa eine Autostunde vom Stadtzentrum Manhattans entfernt. Nun erhofft sich die Polizei weitere Einsicht in den Tathergang von dem Mädchen, das den Notruf wählte. "Vielleicht kann sie etwas Licht ins Dunkel bringen", hieß es. Für die New Yorker Polizei war der Täter wohl kein Unbekannter: Berichten zufolge soll er vor weniger als einem Jahr wegen häuslicher Gewalt festgenommen worden sein.