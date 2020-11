Am Bahnhof von Mülheim an der Ruhr hat sich offenbar ein brutaler Vorfall ereignet. Zwei Jugendliche hören in einem Regionalzug lautstark Musik, ein 24-jähriger Fahrgast ermahnt sie zur Ruhe. Kurz darauf attackieren die beiden den Mann. Das Opfer verliert mehrere Zähne.

Ein 24 Jahre alter Mann wurde am Mülheimer Hauptbahnhof von zwei Jugendlichen zusammengeschlagen, nachdem er sich zuvor in einem Zug über deren Lärm beschwert hatte. Die Angreifer schlugen dem Mann mehrfach mit einer Musikbox gegen den Kopf und mit einer Gürtelschnalle ins Gesicht, teilte die Bundespolizei mit. Das Opfer verlor mehrere Zähne.

Ein 15-jähriger Tatverdächtiger sei später am Essener Hauptbahnhof festgenommen worden. Er habe die Tat eingeräumt. Der andere Angreifer entkam zunächst. Der 24-Jährige ermahnte die Jugendlichen am frühen Sonntagmorgen gegen drei Uhr laut Polizei zur Ruhe, als sie kurz vor dem Halt im Mülheimer Bahnhof lautstark durch den Zug liefen.

Nach der Schilderung eines Zeugen soll einer der Angreifer daraufhin den 24-Jährigen im Mülheimer Hauptbahnhof unter einem Vorwand auf den Bahnsteig gelockt haben. Dort wurde der Mann niedergeschlagen. Ein Zeuge filmte die Schlägerei und übergab das Video der Bundespolizei.