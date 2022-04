Unglück in Hessen

Unglück in Hessen Mann stirbt bei Aufbau von Osterfeuer

In vielen Orten Deutschlands werden zu Ostern Feuer entzündet.

Bei der Vorbereitung zu einem Osterfeuer kommt es in einer kleinen Ortschaft in Nordhessen zu einem schweren Unfall. Mehrere Menschen werden verletzt, ein Mann stirbt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Beim Aufbau eines Osterfeuers im nordhessischen Diemelsee ist am Karsamstag ein 31-Jähriger ums Leben gekommen. Zudem wurden sieben Männer schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die bereits aufgeschichtete Holzkonstruktion war dabei zusammengebrochen und begrub mehrere Personen unter sich. Der 31-Jährige starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unglücksort.

Die anderen Männer im Alter zwischen 15 und 27 Jahren wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Einige von ihnen erlitten schwere Verletzungen, in Lebensgefahr befindet sich allerdings keiner. Die Unfallstelle in Diemelsee-Wirmighausen wurde weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Ursache auf.

In der Mitteilung der Polizei ist von einem tragischen Unfall die Rede. Er geschah den Angaben zufolge gegen 17.30 Uhr. Ein Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes war vor Ort im Einsatz. Der Ortsteil Wirmighausen im Landkreis Waldeck-Frankenberg hat rund 370 Einwohner.

Osterfeuer sind ein jahrhundertealter Brauch. Die Feuer sollen auch das Ende des Winters symbolisieren. Wegen der Corona-Pandemie war der Brauch und das zugehörige Beisammensein in den vergangenen Jahren vielerorts ausgefallen.