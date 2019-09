Der 52-jährige Tatverdächtige griff die 44-jährige Frau auf offener Straße an.

Die Göttinger Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach einem flüchtigen Mann. Der 52-Jährige soll eine Frau auf offener Straße angegriffen und tödlich verletzt haben. Anschließend ergreift er mit einem Fahrrad die Flucht.

In Göttingen ist eine Frau von einem Mann auf offener Straße angegriffen und getötet worden. Zuvor soll es zwischen beiden zu einem Streit gekommen sein, wie die Polizei in der niedersächsischen Stadt nach der Tat mitteilte. Mindestens eine weitere Frau wurde bei dem Geschehen verletzt. Der Mann flüchtete per Fahrrad.

Eine Großfahndung nach dem Verdächtigen läuft, dabei kommt auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zudem veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto des 52-jährigen Mannes. Frank Naaß aus Göttingen soll das 44-jährige Opfer gekannt haben.

Nach Erkenntnissen der Polizei ist der Gesuchte circa 180 cm groß, schlank und hat kurzes, dunkles Haar mit Geheimratsecken. Er trägt eine markante Brille und ist bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Bei dem von ihm bei der Flucht vom Tatort genutzten Rad soll es sich um ein herkömmliches Fahrrad gehandelt haben, an dem sich Packtaschen befunden hätten.

Die Ermittler warnten die Bevölkerung, dass der Mann möglicherweise noch bewaffnet sei. Informationen, wonach es sich bei der Tatwaffe um ein Messer gehandelt haben soll, wollte die Polizei nicht bestätigen. Während der Großfahndung sperrte die Deutsche Bahn vorsorglich den Göttinger Bahnhof und die Strecke zwischen Hannover beziehungsweise Hildesheim und Kassel. Mehrere Züge im Fernverkehr wurden umgeleitet. Die Sperrung wurde nach rund zwei Stunden aufgehoben.