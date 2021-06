(Foto: picture alliance/dpa/The Canadian Press via AP)

Polizisten untersuchen den Tatort in der kanadischen Provinz Ontario.

Eine Attacke auf eine muslimische Familie erschüttert Kanada: Ein Mann überfährt in der Provinz Ontario mit seinem Pickup-Truck absichtlich Menschen auf einem Bürgersteig - nur ein Kind überlebt den Angriff. Die Polizei geht von einem rassistischen Motiv aus.

Bei einem gezielten Angriff mit einem Auto hat ein Mann in Kanada vier Mitglieder einer muslimischen Familie getötet. Der 20-Jährige habe die Menschen nach ersten Erkenntnissen am Sonntagabend in der Provinz Ontario gezielt überfahren, erklärte die Polizei. Ein neunjähriger Junge überlebte den Angriff schwer verletzt. Das Kind liege mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus, wie die Zeitung "Guardian" unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtet.

Es gebe "Hinweise, dass dies eine geplante und durch Hass motivierte Tat war", sagte Polizeisprecher Paul Waight. Die Ermittler seien überzeugt, "dass diese Opfer angegriffen wurden, weil sie Muslime waren". Laut des Sprechers wurde der Mann sieben Kilometer vom Tatort in der Stadt London entfernt festgenommen. Gegen ihn wird wegen vierfachen Mordes und Mordversuchs ermittelt.

Dem "Guardian" zufolge soll es sich um einen kanadischen Staatsbürger handeln. Bei der Festnahme auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums soll der 20-Jährige laut dem Bericht eine panzerartige Weste getragen haben. Demnach habe der Mann keine Vorstrafen und die Polizei wisse noch nicht, ob er Mitglied einer rassistischen Gruppierung ist. Bundesbehörden seien hinzugezogen worden, um zu klären, ob es sich womöglich um einen geplanten terroristischen Angriff handelt.

Bei den Opfern handelt es sich laut Stadtverwaltung um zwei Frauen im Alter von 74 und 44 Jahren, einen 46-jährigen Mann und ein 15 Jahre altes Mädchen - drei Generationen einer Familie. Londons Bürgermeister Ed Holder sprach von einem "Akt des Massenmordes gegen Muslime", der seine Wurzeln in "unsäglichem Hass" habe. Die Opfer waren am Sonntagabend zu Fuß auf einem Bürgersteig unterwegs, als der Angreifer mit seinem schwarzen Pickup-Truck die Bordsteinschwelle hochfuhr und sie überfuhr.