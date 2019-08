Messerangreifer sticht Frau in Sydney nieder

Attacke in Australien

Bewaffnet mit einem großen Küchenmesser attackiert ein Mann im Zentrum von Sydney eine Frau auf offener Straße. Ehe der Angreifer weitere Menschen verletzt, können ihn Passanten überwältigen.

Im Zentrum der australischen Stadt Sydney hat am Nachmittag (Ortszeit) ein mit einem Messer bewaffneter Mann eine Frau auf offener Straße niedergestochen. Nach Polizeiangaben versuchte der Mann anschließend weitere Personen zu verletzen, allerdings ohne Erfolg. Zeugen konnten den Angreifer verfolgen und überwältigen, bevor die Polizei eintraf.

Eine Augenzeugin berichtete, der Mann habe mit einem großen Küchenmesser in einem geschäftigen Büroviertel mehrere Menschen verfolgt. "Fünf oder sechs" Passanten hätten versucht, ihn aufzuhalten. Mit Hilfe von Stühlen und einer Plastikkiste hätten sie ihn schließlich festgehalten und zu Boden gedrückt. Nach Angaben des Senders "Seven News" wurde die niedergestochene Frau in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Zustand wird als stabil beschrieben.

Das Motiv des Mannes ist noch unklar. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie der Mann mit einem Messer auf das Dach eines Autos springt und mehrfach "Allahu Akbar" und "Erschießt micht" ruft.