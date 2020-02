Ab Sonntag rechnen Meteorologen mit schweren Orkanböen über Deutschland. Meteorologen warnen vor Auswirkungen auf den Zugverkehr. Auch auf das Auto sollte möglichst verzichtet werden.

In Deutschland droht ein Unwetter, möglicherweise mit Auswirkungen auf den Bahnverkehr. "Von Sonntag auf Montag sehen wir eine brisante Orkanlage", sagte der Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. "Am Montag könnte der Bahnverkehr massiv behindert sein." Deutschland müsse sich darauf vorbereiten.

Laut ntv-Meteorologe Björn Alexander nehmen die Atlantiktiefs ab Sonntag wieder Fahrt auf. In der Nacht zum Montag sei dann mit Orkanböen und teils kräftigem Regen zu rechnen. Der DWD erwartet an den Küsten und in den Bergen Windgeschwindigkeiten von 118 Stundenkilometer und mehr, in den tieferen Bereichen orkanartige Böen zwischen 103 und 118 Stundenkilometer.

Am Wochenende will der DWD Unwetterwarnungen herausgeben, wenn genaue Einschätzungen auch nach Regionen vorliegen. Im Moment seien Details noch nicht absehbar. "Deutschland muss sich aber darauf vorbereiten", meinte der Meteorologe. Gegenstände im Freien sollten in Sicherheit gebracht werden, Autos nicht unter Bäumen stehen, damit sie nicht von heruntergewehten Ästen beschädigt werden. Da auch Straßen durch Bäume blockiert und Dachziegel heruntergeschleudert werden könnten, "sollte auf Autofahren vielleicht sogar ganz verzichtet werden".

Laut DWD betrifft die "schwere Sturmlage" nicht nur Deutschland. Vor allem auch Großbritannien, Irland, Nordfrankreich, Benelux und Dänemark dürften betroffen sein. Bis zum Wochenende soll das Wetter nach Angaben von ntv-Wetterexperte Alexander aber vergleichsweise gemütlich werden. Am Freitag mit drei bis knapp zehn Grad, am Samstag sei auflebender Wind und erster Regen bei Werten zwischen fünf und zwölf Grad wahrscheinlich. Kältere Luft und Temperaturen zwischen 0 und 8 Grad soll es dann am Dienstag geben.