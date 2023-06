Manche Dinge kann man sich nicht kaufen: Um endlich zur intellektuellen Elite Chinas zu gehören, versucht sich der Millionär Liang Shi zum 27. Mal an der Uni-Aufnahmeprüfung des Landes. Sie gilt als die "weltweit schwerste" ihrer Art. Seinen ersten Versuch unternahm Liang vor 40 Jahren.

Für knapp 13 Millionen Schülerinnen und Schüler hat in China die Aufnahmeprüfung für das Hochschulstudium begonnen - nach Angaben staatlicher Medien ist es die "weltweit schwerste" Prüfung ihrer Art. Sie ist zwar nicht die offizielle Abschlussprüfung der zwölfjährigen Schulbildung des Landes, jedoch ist sie einigermaßen vergleichbar mit dem deutschen Abitur. Unter der Rekordzahl an Prüflingen des sogenannten Gaokao - die Zahl der Teilnehmenden ist um etwa 980.000 höher als im vergangenen Jahr - ist auch der Selfmade-Millionär Liang Shi: Der 56-Jährige versucht bereits zum 27. Mal, die schwere Prüfung zu bestehen.

"Es ist ein unangenehmer Gedanke, dass ich es nie zur Universität geschafft habe", sagte Liang im Vorfeld der Prüfung. "Ich möchte wirklich gern auf die Uni gehen und ein Intellektueller werden."

Das Gaokao gilt als wichtigste Prüfung im Leben vieler Chinesinnen und Chinesen. Es ermöglicht oft einen Aufstieg in die gebildete Elite des Landes und bestimmt maßgeblich den beruflichen Lebensweg. Jährlich wird bei den bis zu viertägigen Prüfungen großer Aufwand betrieben, um Prüflinge vom Spicken abzuhalten und sie pünktlich zu den Tests zu bringen. So werden beispielsweise die Städte, in denen sich die Prüfungszentren befinden, in einen regelrechten Ausnahmezustand versetzt, um den Teilnehmenden ausreichend Ruhe zu gewährleisten.

Der erfolgreiche Baumaterial-Unternehmer Liang unternahm im Alter von 16 Jahren seinen ersten Versuch, das Gaokao zu bestehen und anschließend an der renommierten Sichuan University in Chengdu, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan, studieren zu können. Bislang erreichte er bei allen Anläufen aber jedes Mal nicht die benötigte Punktzahl - nun nahm er erneut Anlauf.