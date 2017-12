Panorama

Rache für "Verstrahlten Körper": Mindener überfährt Frau wohl absichtlich

Ein 57-Jähriger soll im nordrhein-westfälischen Minden eine Frau absichtlich umgefahren und schwer verletzt haben. Er wolle sich an der Gesellschaft für die "Verstrahlung seines Körpers" rächen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelt wegen versuchten Mordes gegen einen 57-Jährigen, weil er eine Fußgängerin absichtlich umgefahren haben soll. In der Vernehmung habe der Mann gesagt, dass er sich die Frau willkürlich ausgesucht habe.

"Er ist bereits zuvor mit dem Auto umhergefahren, um nach einem möglichen Opfer Ausschau zu halten", teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten schätzen den Mann aus Minden als psychisch labil ein. Er hatte im Verhör angegeben, sich aufgrund einer "Verstrahlung seines Körpers" an der Gesellschaft rächen zu wollen. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Die Tat hat sich bereits am Donnerstag ereignet. Laut Zeugenaussagen war der Mindener mit hohem Tempo auf die Fußgängerin zugesteuert. Durch den Aufprall wurde die 53-Jährige rund 30 Meter durch die Luft geschleudert und dabei schwer verletzt. Sie liegt laut Polizei noch auf der Intensivstation.

Quelle: n-tv.de