Mindestens sechs Tote nach Schießerei in Hamburg

Polizei im Großeinsatz Mindestens sechs Tote nach Schießerei in Hamburg

Mehrere Notrufe gehen am Abend bei der Hamburger Polizei und Feuerwehr ein. Bei einer Schießerei im Stadtteil Groß Borstel kommen mehrere Menschen ums Leben. Es gibt auch Verletzte. Die Lage ist noch unübersichtlich.

Bei einer Schießerei in Hamburg sind am Abend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden. Die Polizei sprach von einer Großlage. Wie ein RTL-Team vor Ort und weitere Medien berichten, soll es sechs Tote und mehrere Verletzte im Stadtteil Groß Borstel gegeben haben, darunter offenbar auch zwei Schwerverletzte.

Wie die Hamburger "Morgenpost" berichtet, gab es sieben Schwerverletzte und 17 Leichtverletzte. Demnach habe es gegen 21 Uhr mehrere Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei gegeben. Eine Vielzahl von Rettungskräften und mehrere Notärzte sind vor Ort. Die Täter sind den Angaben zufolge flüchtig.

In einer amtlichen Gefahrenmeldung mahnt die Hamburger Polizei, den Gefahrenbereich zu meiden und weiträumig zu umfahren. Demnach schossen ein oder mehrere unbekannte Täter auf Personen in einer Kirche. Die Straßen am Schadensort um die Deelböge sind demnach umfangreich abgesperrt.