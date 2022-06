In der norwegischen Hauptstadt Oslo gibt es einen Anschlag auf einen Gay-Club. Nach Angaben der Polizei sterben mindestens zwei Menschen, es gibt zahlreiche, teils schwer Verletzte. Kurz nach der Tat nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest.

Nach Angaben des norwegischen Mediums BNN hat es eine Attacke auf den Club "London Pub" in der norwegischen Hauptstadt Oslo gegeben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es mindestens zwei Tote und zahlreiche Verletzte geben. Zehn von ihnen sind in ein Krankenhaus gebracht worden, zwölf werden vor Ort notärztlich versorgt. Nach Berichten von Dailymail soll ein Tatverdächtiger festgenommen worden sein. Die Situation sei völlig unübersichtlich, teilte die Polizei mit.

Ein Augenzeuge der Tat soll gesagt haben, ein Mann mit einer Tasche habe sich dem Club genähert, habe eine Waffe herausgeholt, und angefangen zu schießen. Die Dailymail berichtet unter Berufung auf die Osloer Polizei von rund 20 Schüssen, die im Club abgefeuert worden seien.

Der Club ist nach eigener Aussage der größte Club für Schwule und Lesben in der Stadt. Der Juni wird international als sogenannter "Pride Month" gefeiert, in dem vor allem Homosexuelle auf ihre Belange und Forderungen aufmerksam machen und ihre Sexualität auf vielen Veranstaltungen feiern. In Oslo sollen die Veranstaltungen an morgigen Sonntag enden.

Die Polizei vor Ort bittet die Menschen Platz für die Rettungskräfte zu schaffen. Auf Social Media gibt es erste Bilder von der Situation vor Ort.