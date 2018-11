Panorama

Zwei Verletzte in London: Mitarbeiter bei Sony sticht auf Kollegen ein

Ein gewaltsamer Streit zwischen zwei Angestellten im Sony-Hauptquartier in London löst Panik aus. Einer der beiden greift zu einem langen Messer. Die Polizei muss das Haus räumen.

Bei einem Streit zwischen Kantinenmitarbeitern im Londoner Sony-Hauptquartier haben zwei Menschen Stichverletzungen erlitten. Eine Person sei festgenommen worden, teilte Scotland Yard mit. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich. Der Zwischenfall löste zeitweise Panik und einen größeren Polizeieinsatz aus. Das Gebäude im noblen Stadtteil Kensington wurde evakuiert.

Wie Sony bestätigte, war es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Kantinen-Mitarbeitern gekommen. Berichten zufolge stach einer der beiden dabei mit einem langen Messer auf seinen Kollegen ein. Die Nachrichtenagentur PA berichtete unter Berufung auf einen Sony-Angestellten, es habe sich um einen Streit zwischen zwei Küchen-Mitarbeitern gehandelt.

Zunächst hatten Medien unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, ein Mann sei mit einer Machete in das Sony-Gebäude hineingegangen. Auf Videos in sozialen Medien war zeitweise ein großes Aufgebot an Sicherheits- und Rettungskräften zu sehen.

Der Sitz von Sony Music liegt in der Derry Street im Stadtteil Kensington, direkt gegenüber den Büros der Zeitung "Daily Mail". Eine Mitarbeiterin sagte der Nachrichtenagentur PA, bewaffnete Polizisten seien in das gegenüberliegende Gebäude gegangen. Später seien Menschen in Gruppen von zehn bis 20 nacheinander herausgekommen. Die Straße wurde abgesperrt.

Quelle: n-tv.de