Der 64-Jährige, der drei Menschen im bayerischen Langweid erschossen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Derweil ermittelt die Polizei die Hintergründe der Tat. Offenbar war der Verdächtige den Beamten seit langem bekannt - unter anderem wegen Drohungen gegen seine Nachbarn.

Ein 64-jähriger Sportschütze, der drei Menschen in Langweid im bayerischen Schwaben getötet haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg erließ nach Angaben der Polizei einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen. Die Kriminalpolizei Augsburg hat Mordermittlungen eingeleitet und will nun klären, wie es zu der Tat im Dorf Langweid kam.

Den Angaben zufolge begann am Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Langweid ein Nachbarschaftsstreit. Gegen 19.15 Uhr soll der Verdächtige demnach im Treppenhaus oder im Flur ein Ehepaar und dann - offenbar durch die Wohnungstür - eine 72-jährige Frau erschossen haben. Danach soll er mit seinem Auto zu einem anderen Haus gefahren sein und erneut durch eine Tür geschossen haben. Das Paar dahinter wurde den Angaben zufolge schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 44-Jährige und die 32-Jährige kamen ins Krankenhaus.

Der Tatverdächtige und die drei Getöteten waren nach Polizeiangaben Nachbarn, die alle in dem Mehrfamilienhaus wohnten. Die Polizei erklärte, auch zwischen den Bewohnern des Mehrfamilienhauses und dem Paar aus dem anderen Haus bestehe eine Verbindung. Der 44-Jährige sei mit einem Todesopfer aus der Mehrfamilienhaus verwandt.

Polizei erfuhr 2018 von Streitigkeiten

Nach den Schüssen auf die zweite Wohnungstür flüchtete der 64-Jährige mit seinem Auto. Die Polizei schrieb den Mann zur Fahndung aus. Sie fand ihn bereits eine halbe Stunde später und konnte ihn widerstandslos festnehmen. Im Auto fanden die Polizeibeamten zwei Kurzwaffen. Der Mann sei Sportschütze, erklärte die Polizei. Er besitze als solcher mehrere unterschiedliche Waffen und habe auch eine waffenrechtliche Erlaubnis. Beamte fanden weitere Waffen in der Wohnung des Mannes.

Die Polizei war nach eigenen Angaben Ende 2018 erstmals über Nachbarschaftsstreitigkeiten in dem Mehrfamilienhaus informiert worden. Seitdem habe die Polizei aber nur von einzelnen Vorkommnissen erfahren, beispielsweise Gerangel, beleidigende Äußerungen oder Drohgebärden. Darüber hinaus sei der 64-Jährige nicht polizeilich in Erscheinung getreten.