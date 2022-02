Der Schulunterricht fällt in NRW am Donnerstag landeweit wegen des erwarteten Unwetters aus.

In der Nacht erwarten Meteorologen ein Sturmtief über Deutschland. Nordrhein-Westfalen sagte deswegen für den morgigen Donnerstag den Schulunterricht ab. Eltern sollen nach Möglichkeit auch ihre Kita-Kinder daheim betreuen. Der Deutschen Wetterdienst hat bereits eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Wegen der Unwetter-Warnungen für Nordrhein-Westfalen hat das Land für den morgigen Donnerstag landesweiten Unterrichtsausfall angeordnet. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer im Düsseldorfer Landtag an. Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst gefallen. Die Schulen würden informiert, schilderte die Ministerin. Die Bezirksregierungen handelten ebenfalls entsprechend kurzfristig. Familienminister Joachim Stamp appellierte zudem an alle Eltern, ihre Kinder am Donnerstag zu Hause zu betreuen statt in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken. "Wir wollen die Kinder nicht gefährden."

Im Norden und Osten des bevölkerungsreichsten Bundeslandes müssen die Menschen am Donnerstag mit orkanartigen Böen rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach für die Regionen rund um Bielefeld, Münster und Paderborn eine amtliche Unwetterwarnung aus.

Bereits ab dem heutigen Abend seien Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 110 Stundenkilometer möglich, hieß es. Am Donnerstagmorgen soll sich der Wind demnach zunächst etwas abschwächen, im Tagesverlauf gebe es aber wieder verbreitet Böen aus dem Westen. Auch im Rest von NRW könne es in der Nacht zu Donnerstag Sturmböen geben.

Der DWD warnte bei orkanartigen Böen vor entwurzelten Bäumen und beschädigten Dächern. "Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände", schrieb der Wetterdienst. Gegenstände im Freien sollten gesichert und ein Aufenthalt im Freien möglichst vermieden werden. Die amtliche Unwetterwarnung gilt zunächst bis Donnerstag um 15 Uhr. Aber auch am Freitag rechnet der DWD noch mit stürmischem Wetter.