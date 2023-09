Einen Tatverdächtigen sucht die Polizei nach dem gewaltsamen Tod eines Schulanfängers in Mecklenburg-Vorpommern noch. Hinweise könnte ein Messer geben, das Ermittler in einem Gestrüpp in Pragsdorf gefunden haben.

Nach dem gewaltsamen Tod eines kleinen Jungen in Pragsdorf bei Neubrandenburg hat die Polizei bisher keinen Tatverdächtigen gefunden. "Wir setzen die Ermittlungen jetzt mit kriminaltechnischen Untersuchungen fort", sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. So sollten die Kleidung des Jungen und ein Messer genauer untersucht werden, das Einsatzkräfte in einem Gestrüpp in dem Dorf gefunden hatten. Man prüfe, ob es sich um die Tatwaffe handele, sagte die Polizeisprecherin. Das stehe aber noch nicht fest.

Der Sechsjährige war am Donnerstagabend mit schwersten Stichverletzungen in einem Gebüsch an einem See im Dorf gefunden worden. Die Eltern hatten ihn als vermisst gemeldet, als er am Nachmittag nicht wie gewohnt vom Spielen zurückgekommen war. Beamte umliegender Reviere und Bereitschaftspolizisten hätten den Bereich in Pragsdorf bei Neubrandenburg sofort durchsucht, sagte eine Polizeisprecherin. Etwa gegen 21 Uhr wurde der leblose Junge von Feuerwehrleuten gefunden.

Alle Wiederbelebungsversuche führten nicht zum Erfolg. Die Obduktion ergab, dass der Junge erstochen wurde - mit einem noch unbekannten Stichwerkzeug. Anwohner berichteten, dass sie laute Stimmen am Bolzplatz gehört hätten, die möglicherweise von einem Streit herrühren könnten.

Die Polizei ermittelt wegen Totschlags und geht dabei mehreren Ermittlungsansätzen nach, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Am Freitagabend hatten rund 200 Menschen zusammen mit der betroffenen Familie aus dem Ort an einem stillen Gedenken in der voll besetzten Kirche in Pragsdorf teilgenommen. In dem Ort leben nur 580 Menschen. Der getötete Junge war erst im August eingeschult worden.