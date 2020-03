Die Zahl der offiziell mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Menschen in Deutschland wächst und nähert sich der Marke von 49.000. Die Zahlen deuten aber darauf hin, dass sich das Wachstum zumindest nicht beschleunigt.

Aktuelle Daten zu Neu-Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland lassen auf ein sich verlangsamendes Wachstum der Fallzahlen hoffen. Wie ntv-Berechnungen zeigen, wuchs diese Zahl zwar erneut um mehr als 5000 auf 48.839, doch entspräche das keinem schnelleren Anstieg als dem am Vortag. Diese Zahlen sind allerdings noch nicht endgültig, da die Bundesländer Berlin und Bremen ihre Zahlen für diesen Freitag noch nicht vollständig gemeldet haben.

Sollten diese dem Trend der anderen Länder aber folgen, läge das Wachstum an diesem Freitag innerhalb des Korridors von 13 bis 17 Prozent, in dem es sich in den vergangenen Tagen bewegt hat. Die Zahl der Toten wuchs um 52 auf nun 316. Am Vortag waren noch 60 mit dem Virus infizierte Menschen als verstorben gemeldet worden.

Um aus diesen Zahlen einen Trend zu einer sich abflachenden Kurve der Neuinfektionen herauszulesen, ist es aber noch zu früh. Experten des Robert-Koch-Instituts hatten betont, dass dies frühestens kommende Woche möglich sei. Die Zahlen nach ntv-Berechnung zeigen aber für die vergangenen Tage zumindest keine Beschleunigung des Wachstums der Fallzahlen. Das kann als Indiz dafür gelten, dass die Maßnahmen zum "Social Distancing" ihre Wirkung entfalten. Könnte sich das Virus ungebremst ausbreiten, würden sich die Fallzahlen in immer kürzeren Intervallen verdoppeln.

Auch wenn sich bestätigt, dass das Wachstum der Fallzahlen sich nicht weiter beschleunigt, wäre das nur ein Anfangserfolg. Kanzlerin Angela Merkel sagte am Donnerstagabend, im Moment dauere es immer noch nur vier bis fünf Tage, bis sich die Zahl der Infizierten verdoppele. Diese Zeitspanne müsse sehr viel weiter gestreckt werden, "in Richtung von zehn Tagen".

Daher hält sie es auch noch für "viel zu früh", über eine Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu sprechen. Sie wolle "sehr klar sagen, dass im Augenblick nicht der Zeitpunkt ist, über die Lockerung dieser Maßnahmen zu sprechen", sagte sie. Das Ziel der Maßnahmen sei es, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werde.